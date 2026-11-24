Slovan Bratislava busca salir del fondo y el Betis entrar como uno de los ocho primeros | RÉCORD

El equipo del 'Maguito' Fidalgo busca seguir teniendo una buena campaña europea en el regreso de la Fase de Liga de la Champions

El Real Betis visitará al Slovan Bratislava este martes 24 de noviembre, en duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Fase Liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el estadio Tehelné pole, a partir de las 2:00 PM, tiempo del centro de México, y será transmitido EN VIVO a través de Fox One, en un compromiso en el que los españoles buscarán dar un paso importante hacia la siguiente ronda.

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¿Cómo llegan ambos equipos a este duelo?

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini llega a este enfrentamiento ubicado en la posición 11 de la clasificación general, con nueve puntos producto de tres victorias y una derrota. Los triunfos ante Lille, Oporto y Feyenoord mantienen a los verdiblancos en una posición favorable, por lo que conseguir los tres puntos en territorio eslovaco los acercaría a asegurar su presencia entre los mejores 24 equipos del certamen.

Sin embargo, el Betis tendrá que administrar el desgaste físico de sus futbolistas después de empatar 1-1 ante Sevilla en el derbi andaluz. Pellegrini podría realizar modificaciones en su alineación debido a las ausencias de Dani Ceballos y Morante por lesión, mientras que Giovani Lo Celso presenta molestias en la rodilla y su participación luce complicada.

Real Betis tras derrotar al Elche | x:@RealBetis

Por su parte, el Slovan Bratislava atraviesa un panorama completamente distinto, pues se encuentra en el último lugar de la tabla general, sin puntos después de cuatro jornadas disputadas. El equipo dirigido por Yaya Touré apenas ha conseguido una anotación y ha recibido 17 goles, además de acumular 12 derrotas consecutivas en la Champions League, una racha que buscará romper frente a su afición.

Pese a sus dificultades en el torneo continental, el conjunto eslovaco llega motivado después de imponerse 1-0 al Ružomberok en su campeonato doméstico. No obstante, tendrá que superar las posibles ausencias de Artur Gajdoš y Suleiman Camara, dos futbolistas importantes en su esquema, además de una racha de seis encuentros sin conseguir una victoria como local en todas las competiciones.

Slovan Bratislava después de un juego en su estadio | TWITTER @SKSlovan

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Slovan Bratislava y Real Betis en competiciones europeas. Mientras los españoles intentarán consolidar su posición en la zona de clasificación antes de afrontar compromisos ante Como, Arsenal y Bayern de Munich, los eslovacos buscarán conseguir sus primeros puntos y dar la sorpresa en casa.

¿Dónde ver el juego del Slovan ante el Betis?