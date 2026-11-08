¡Santiago Giménez impulsa el triunfo del Porto! El mexicano inició la jugada del gol ganador ante Vitória

'El Bebote' ingresó de cambio cuando su equipo había perdido la ventaja y participó en la acción que terminó con el 2-1 definitivo

Santiago Giménez volvió a tener minutos con el Porto y fue importante en la victoria por 2-1 frente al Vitória Guimarães, en partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga de Portugal. El delantero mexicano entró al terreno de juego cuando su equipo necesitaba recuperar la ventaja y colaboró en la jugada que definió el encuentro.

El Bebote ingresó al minuto 78, poco después de que el conjunto local consiguiera el empate. Aunque no consiguió hacerse presente en el marcador, el atacante tuvo una participación destacada en el cierre del partido y estuvo cerca de provocar un penalti a favor de los Dragones.

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Santi Giménez participó en el gol del triunfo del Porto

Con el marcador igualado 1-1, Giménez recibió el balón en el mediocampo y abrió hacia el costado derecho para Pepê. El brasileño continuó la acción y encontró a Martim Fernandes, quien definió para marcar el 2-1 al minuto 86 y devolverle la ventaja al conjunto portugués.

La intervención del mexicano fue el inicio de una jugada que terminó siendo decisiva para que el Porto consiguiera los tres puntos. Además, al minuto 83, los jugadores visitantes reclamaron una posible falta dentro del área sobre Giménez; sin embargo, el árbitro señaló una infracción ofensiva y no concedió el penalti.

Santiago Giménez tuvo minutos en el Porto vs Vitória | AFP

Así fue el triunfo del Porto ante Vitória Guimarães

El encuentro comenzó con ventaja para los Dragones gracias a Borja Sainz, quien abrió el marcador al minuto 38. El español aprovechó un servicio de Alberto Costa para poner el 1-0 y encaminar a su equipo hacia una nueva victoria.

Sin embargo, el Vitória Guimarães no bajó los brazos y encontró el empate al minuto 77 por conducto de Alan, quien definió después de una asistencia de Gustavo Silva. La anotación obligó a Francesco Farioli a mover sus piezas y darle entrada a Santiago Giménez.

Finalmente, Martim Fernandes apareció al minuto 86 para marcar el 2-1 definitivo y asegurar el triunfo del Porto, que llegó a 33 puntos tras ganar sus primeros 11 partidos de la temporada en la Liga de Portugal. Los Dragones mantienen así su paso perfecto y continúan como líderes del campeonato.