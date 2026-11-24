Santiago Giménez vuelve a enfrentar al Feyenoord en Champions League: así le fue cuando jugaba con el Milan

El delantero mexicano regresará a Rotterdam, pero ahora con el uniforme del equipo lusitano

Santiago Giménez vivirá un partido especial este martes 24 de noviembre, cuando el Porto visite al Feyenoord en la quinta jornada de la Champions League 2026-27. El delantero mexicano regresará al Estadio De Kuip, donde se convirtió en una de las figuras del conjunto neerlandés, aunque esta vez lo hará defendiendo los colores del equipo portugués.

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El encuentro representará una nueva oportunidad para que el Bebote se enfrente a su antiguo club, algo que ya experimentó durante su paso por el AC Milan. En aquella ocasión, el atacante consiguió marcar un gol frente al Feyenoord, pero no pudo evitar la eliminación del conjunto italiano en los Playoffs de la Champions League 2024-25.

Después de destacar en el futbol de Países Bajos, Giménez fue transferido al Milan en febrero de 2025. Curiosamente, su primer rival en una eliminatoria europea con los Rossoneri fue precisamente el Feyenoord, equipo del que acababa de salir y al que enfrentó en una serie que terminó siendo complicada para los italianos.

Santiago Giménez ofreciendo disculpas tras marcar ante Feyenoord en Champions League | MEXSPORT

¿Cómo le fue a Santiago Giménez cuando enfrentó al Feyenoord con el Milan?

El primer enfrentamiento se disputó el 12 de febrero de 2025 en el Estadio De Kuip, donde el Feyenoord consiguió imponerse 1-0 gracias a una anotación de Igor Paixão al minuto 3. Santiago Giménez fue titular con el Milan, pero no logró marcar frente a su antiguo equipo y terminó saliendo de cambio al minuto 83.

La historia fue diferente en el encuentro de vuelta, disputado el 18 de febrero en San Siro. Giménez necesitó apenas 36 segundos para abrir el marcador, luego de aprovechar una asistencia de Malick Thiaw. Con aquella anotación, el mexicano consiguió empatar momentáneamente el marcador global y devolverle la esperanza al conjunto italiano.

Santiago Giménez en su debut con Porto | AFP

Sin embargo, la expulsión de Theo Hernández al minuto 51 cambió el rumbo del encuentro. El Milan se quedó con diez futbolistas y terminó recibiendo el empate de Julián Carranza al 73', resultado que permitió al Feyenoord avanzar a los Octavos de Final con un marcador global de 2-1.

De esta manera, el balance de Santiago Giménez enfrentando al Feyenoord quedó en dos partidos disputados, un gol anotado, un empate y una derrota, además de una eliminación europea. Ahora, el mexicano tendrá la oportunidad de volver a medirse con el equipo donde comenzó a destacar en el futbol europeo.

Santiago Giménez celebrando su gol con el Porto | AFP

Santiago Giménez regresa a Rotterdam, ahora con el Porto

Después de su paso por el Milan, el delantero mexicano llegó al Porto en agosto de 2026, mediante una cesión con opción de compra. Su incorporación al conjunto portugués le permitió mantenerse en la Champions League, aunque ha tenido que competir por un lugar dentro del esquema de Francesco Farioli.