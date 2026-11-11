El impacto destrozó la parte delantera del vehículo, pero el futbolista consiguió salir sin lesiones

Un momento de diversión al volante terminó en un aparatoso accidente para Robert Sánchez. El guardameta español sufrió un fuerte choque mientras conducía un Ferrari en el histórico circuito de Nürburgring, en Alemania, aunque tuvo la fortuna de salir completamente ileso.

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El percance ocurrió el lunes 9 de noviembre durante una jornada de conducción en el trazado alemán. Sánchez, de 28 años y actualmente cedido por el Chelsea al Como de Italia, perdió el control de un Ferrari 488 Challenge Evo y terminó impactándose contra las barreras de protección.

Así ocurrió el aparatoso choque en Nürburgring

Robert Sánchez, nuevo refuerzo del Chelsea | @ChelseaFC

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el accidente, el arquero circulaba a una velocidad cercana a los 112 kilómetros por hora cuando llegó a la curva Caracciola-Karussell. El testigo señaló que el español habría tomado el giro demasiado rápido y terminó estrellándose contra la barrera.

La parte delantera del Ferrari, valuado en aproximadamente 350 mil euros, quedó severamente destrozada y varios fragmentos del vehículo terminaron esparcidos sobre la pista. Debido al impacto, el circuito activó la bandera roja y la actividad se detuvo durante cerca de una hora para retirar los restos y reparar las protecciones.

Así quedó el auto de Robert Sánchez | Redes

Robert Sánchez salió ileso y hasta ayudó a recoger los restos