México golea a Camerún con el surgimiento de una nueva estrella del futbol mexicano en el Mundial Sub-17

El Tri de Jürgen Castañeda catapultó sus segundo triunfo y ahora es líder en el Grupo K

La Selección Mexicana Sub-17 sigue dando muestra de ser una potencia en la categoría y ahora golearon 4-0 a Camerún para catapultar su segundo triunfo en el torneo con un Adán Sánchez como protagonista.

¿Cómo fue el partido?

México empezaba avisando. Al minuto 28 Mono Martínez tuvo la más clara mandando el esférico por un lado del marco camerunés. Sin embargo, el Tri siguió buscando.

Al minuto 49 Adán Sánchez remató sobre el arco y un desvió puso mayor peligro que resolvía el arquero y mandaba a tiro de esquina; pero, en la siguiente jugada Miguel de Jesús Rivera definía dentro del área para abrir el marcador.

Adán Sánchez celebrando el gol ante Camerún | MEXSPORT

Al 54’ el árbitro señalaba una falta sobre Adán Sánchez, dentro del área, y tras el revisión en el VAR el colegiado daba por bueno la falta y Adán Sánchez catapultaba el gol

El tiempo transcurría con la ventaja y al 75’ un centro desde la banda derecha provocaba que Adán Sánchez sacará un taquito que se estrellaba en el poste. Sin embargo, en el rebote Gerson Gutiérrez aparecía atento para simplemente empujar el esférico.

El cuarto llegaría al 80’ tras un desborde por la banda de la derecha que Adán Sánchez desvió ligeramente para dejar solo a Gerson Gutiérrez para su doblete y poner el cuarto para el Tri y con ello apoderarse del liderato por diferencia de goles sobre Venezuela, ambos con seis puntos, para avanzar a los 16avos de Final.

Gerson Castañeda celebrando uno de sus goles ante Camerún | MEXSPORT

Así fue el debut

La Selección Mexicana cosechó su se segundo triunfo tras el debut victorioso por 1-0 sobre Rumania. El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda encontró en Adán Sánchez al héroe de su presentación mundialista.

El delantero de Rayados de Monterrey marcó el único, en un partido en donde México tuvo que esperar hasta la segunda mitad para romper el cero. Sánchez apareció al minuto 55 con un potente disparo de pierna derecha que terminó en el fondo de las redes y desató la celebración de sus compañeros.