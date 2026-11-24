¿Cuáles son las bajas del PSV?
Mauro Junior, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Jerry Schouten y Adamo Nagalo no serán tomados en cuenta.
Actualizado a 11:29 - 24 de noviembre de 2026
Los Merengues sueñan con el liderato en la Liga de Campeones
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Mauro Junior, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Jerry Schouten y Adamo Nagalo no serán tomados en cuenta.
Endrick sufrió una lesión en el muslo y se unió a los jugadores Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo que estarán ausentes.
El escenario será el Santiago Bernabéu
El encuentro está programado para este martes 24 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), y podrá seguirse por la señal de TNT Sports y HBO Max.
Aquí todos los detalles:
Real Madrid llega empatado con PSG en 12 puntos, como los únicos clubes con cuatro victorias en cuatro partidos, por lo que pueden alcanzar el liderato si ganan y los parisinos pierden ante Roma.
Por su parte, los Granjeros buscan mantenerse en zona de playoffs, ya que por ahora serían el último clasificado. Esta jornada será el regreso el torneo de la UEFA luego de la Fecha FIFA tras la actividad a nivel de selecciones.
Los Merengues regresaron del parón con una remontada ante Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu. Desafortunadamente, tras dicho encuentro, Endrick sufrió una lesión en el muslo y no estará para el compromiso además de Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo.
PSV no contará con Mauro Junior, cuya baja la confirmó el propio Peter Bosz este lunes. Esta ausencia se suma a las de Sami Ouaissa, Alassane Plea, Jerry Schouten y Adamo Nagalo. PSV enfrentará a Real Madrid luego de golear a domicilio a NEC Nijmegen con marcador 1-4.