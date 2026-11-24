Real Madrid llega empatado con PSG en 12 puntos, como los únicos clubes con cuatro victorias en cuatro partidos, por lo que pueden alcanzar el liderato si ganan y los parisinos pierden ante Roma.

Por su parte, los Granjeros buscan mantenerse en zona de playoffs, ya que por ahora serían el último clasificado. Esta jornada será el regreso el torneo de la UEFA luego de la Fecha FIFA tras la actividad a nivel de selecciones.

Los Merengues regresaron del parón con una remontada ante Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu. Desafortunadamente, tras dicho encuentro, Endrick sufrió una lesión en el muslo y no estará para el compromiso además de Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo.