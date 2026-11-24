Una chilena y un remate desafortunado: Santiago Giménez se quedó cerca del gol en la sufrida victoria de Porto ante Feyenoord

El mexicano estuvo muy participativo, pero se quedó con ganas de cantar un gol ante su exequipo

Por primera vez en más de un año, Santiago Giménez volvió a ser titular en un partido de Champions League. El delantero mexicano salió de inicio en la visita a su primer equipo en Europa, Feyenoord, y aunque tuvo varias oportunidades, no pudo marcar en la sufrida victoria 0-1 de Porto, quien rescató los tres puntos gracias a Diego Costa.

La oportunidad más espectacular fue un remate de chilena, que pudo significar el 0-2 para los Dragones. Sin embargo, para mala fortuna del 'Bebote', el esférico no bajó lo suficiente y pasó apenas por arriba del travesaño de la portería defendida por Florian Kastenmeier.

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Fue al minuto 11, ya con el 0-1 por el autogol de Oussama Targhalline al minuto 2, que Pepê desde la banda derecha mandó un servicio largo hasta Oskar Pietuszewski cerca de la línea de meta. El polaco de 20 años, de aire, recentró para Giménez, quien en el límite del área chica se lanzó de espaldas y prendió con fuerza el esférico, que pasó a unos centímetros del larguero.

Tras ese gran remate, los Dragones perdieron el control del esférico, a pesar de lo cual antes del descanso Santi tuvo una chance más. Fue luego de un recentro, el mexicano prendió el balón en el aire con la zurda, pero su disparo fue directo a las manos del portero, quien tuvo suerte y pudo controlar luego de que la bola le cayó de regreso en el rebote.

Ya en la segunda mitad, al minuto 57, Santi recibió un centro incómodo por parte Zaidu Sanusi y tuvo que controlar de pecho en lugar de rematar de primera. Con ello, Kastenmeier tuvo tiempo de achicar para bloquear con el pecho el tiro; la jugada igualmente se anuló por un fuera de lugar del nigeriano.

¿Desde cuándo no marca Santiago Giménez en Champions League?

El de este fue el partido número 15 en el torneo de la UEFA, cuarto con Porto y primero como titular en más de un año. Fue el 18 de febrero de 2025, todavía como jugador de AC Milan, la última vez que Giménez salió de inicio en un partido de Champions.

Curiosamente, en aquella ocasión en San Siro, también se enfrentó a Feyenoord y marcó gol, pero no pudo evitar la eliminación de los rojinegros, que cayeron 2-1 en el global. Esa fue la octava anotación de Giménez en este torneo, pero desde entonces no ha vuelto a marcar a nivel continental.

Oskar Pietuszewski y Santiago Giménez en celebración con Porto en Champions League | AFP

Porto logró una sufrida victoria ante Feyenoord

Más allá de las fallas de Santiago Giménez, luego del 0-1, Porto generó poco futbol al frente. Aunque en la segunda mitad tuvo más iniciativa, le faltó juego asociativo y claridad para generar jugadas con ventaja para sus delanteros, ya que tras la salida del mexicano al 60', Samu Aghehowa no marcó diferencia y tuvo poca presencia en ataque.

La gran figura fue Diego Costa, quien tuvo al menos tres atajadas para evitar el empate. El partido terminó con drama, pues luego de un remate de Nacho Ferri al minuto 88, al portero portugués se le escapó el balón y pegó en el poste. El árbitro central inicialmente marcó gol, luego de que su reloj le dio el aviso, pero tras la revisión se anuló el tanto.