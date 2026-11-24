Menos de 15 minutos necesitó Julián Quiñones para brillar con Al-Qadisiya en la Jornada 5 de la Liga de Campeones de AFC. El delantero de la Selección Mexicana firmó un doblete antes del cuarto de hora en el juego ante Shabab Al-Ahli Dubai y confirmo que es el atacante en mejor forma del Tri.
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Apenas a los dos minutos del compromiso, Quiñones se tuvo plena confianza y tras superar los tres cuartos de campo sacó un riflazo que sorprendió al arquero rival, Hamad Al-Meqbaali. El guardameta emiratí alcanzó a rozar el esférico, pero el disparo llevaba tal potencia que se coló por el ángulo superior derecho de la portería.
El delantero de 29 años no quedó conforme y al 13' firmó su segunda anotación del día. Tras una larga conducción, Musab Al-Juwayr cedió para Tijjani Reijnders, cuyo disparo en un inicio se estrelló en el defensa. El rebote llegó de nuevo a los pies del neerlandés, quien no se llenó de balón y cedió para un mejor ubicado Quiñones, quien definió con un tiro raso y cruzado.
Fue el segundo doblete consecutivo para Julián, quien también anotó dos veces en la victoria 0-5 el pasado fin de semana en la visita a Al Gharafa, igualmente en la Liga de Campeones de la AFC. Con esas dos actuaciones, Quiñones llegó a seis goles en el torneo continental y está a dos Prince Ampem, de Shanghai Port, en la tabla de goleo.
¿Cuántos goles tiene Quiñones en la temporada?
Con su doblete de este martes, el delantero del Tri llegó a 12 anotaciones en la Temporada 2026-26 con Al-Qadisiya, seis en liga y seis en Champions. Además, suma cinco partidos consecutivos marcando, con un total de siete goles y también con tres asistencias, con lo que confirma su papel clave en la ofensiva de su club.