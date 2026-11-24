VIDEO: Julián Quiñones sigue imparable y con doblete con Al-Qadisiya se mete en la lucha por el título de goleo

El delantero de la Selección Mexicana nuevamente se hizo presente con su club, ahora en la Liga de Campeones

Menos de 15 minutos necesitó Julián Quiñones para brillar con Al-Qadisiya en la Jornada 5 de la Liga de Campeones de AFC. El delantero de la Selección Mexicana firmó un doblete antes del cuarto de hora en el juego ante Shabab Al-Ahli Dubai y confirmo que es el atacante en mejor forma del Tri.

Apenas a los dos minutos del compromiso, Quiñones se tuvo plena confianza y tras superar los tres cuartos de campo sacó un riflazo que sorprendió al arquero rival, Hamad Al-Meqbaali. El guardameta emiratí alcanzó a rozar el esférico, pero el disparo llevaba tal potencia que se coló por el ángulo superior derecho de la portería.

El delantero de 29 años no quedó conforme y al 13' firmó su segunda anotación del día. Tras una larga conducción, Musab Al-Juwayr cedió para Tijjani Reijnders, cuyo disparo en un inicio se estrelló en el defensa. El rebote llegó de nuevo a los pies del neerlandés, quien no se llenó de balón y cedió para un mejor ubicado Quiñones, quien definió con un tiro raso y cruzado.

Fue el segundo doblete consecutivo para Julián, quien también anotó dos veces en la victoria 0-5 el pasado fin de semana en la visita a Al Gharafa, igualmente en la Liga de Campeones de la AFC. Con esas dos actuaciones, Quiñones llegó a seis goles en el torneo continental y está a dos Prince Ampem, de Shanghai Port, en la tabla de goleo.

¿Cuántos goles tiene Quiñones en la temporada?

Con su doblete de este martes, el delantero del Tri llegó a 12 anotaciones en la Temporada 2026-26 con Al-Qadisiya, seis en liga y seis en Champions. Además, suma cinco partidos consecutivos marcando, con un total de siete goles y también con tres asistencias, con lo que confirma su papel clave en la ofensiva de su club.