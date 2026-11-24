¡Oficial! La Copa América 2028 será en Estados Unidos: Estas son las fechas y participantes

Por segunda edición consecutiva, el torneo de Conmebol se celebrará en el país norteamericano

Ni Ecuador, ni Paraguay, ni Argentina, ni Uruguay. La Copa América 2028 tiene sede definida y por segunda ocasión consecutiva, tercera en general, Estados Unidos albergará el torneo de selecciones más antiguo del mundo, en el mismo año que recibirá Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Ya desde hace tiempo se especulaba que el país norteamericano se quedaría con la candidatura, principalmente por la infraestructura de sus estadios. Sin embargo, fue apenas este martes 24 de noviembre que la Conmebol confirmó la sede del certamen.

Con ello, desechó la candidatura de Ecuador, país que organizó la copa por última vez en 1993 y que, de haberse respetado el orden original de rotación, le habría tocado ser sede en 2028. De igual forma, se descartó la opción de una sede múltiple con Uruguay, Argentina y Paraguay como anfitriones, con miras a prepararse para la Copa del Mundo 2030.

Fechas y participantes de la Copa América 2028

El organismo comandado por Alejandro Domínguez confirmó a Estados Unidos como sede del torneo. Sin embargo, la Concacaf se encargó de anunciar las fechas en las cuales está previsto celebrar el certamen, además de que confirmó que contará con la participación de seis selecciones invitadas de la otra confederación americana.

A igual que las ediciones de 2016 y 2024 (también en Estados Unidos), se contará con 16 selecciones participantes, diez de Conmebol y seis de Concacaf. Estas últimas clasificarán por mérito deportivo, a través de la Copa Oro Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027.

Mientras que la Copa América 2028 está programada para celebrarse del 9 de junio al 9 de julio de 2028, con un calendario que contempla 25 días de partidos. No obstante, las fechas exactas de la Fase de Grupos y de la Fase Final, así como las sedes de los partidos, se confirmarán en un futuro.

Selección de Argentina en celebración en la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos | MEXSPORT

¿Quiénes fueron campeones de Copa América en Estados Unidos?

La Selección de Argentina buscará el tricampeonato, luego de coronarse en 2021 y 2024 ante Brasil y Colombia, respectivamente. El segundo título se dio en Hard Rock Stadium en Miami, con un importante retraso en el juego por las fallas de la logística, lo que generó muchas críticas a la capacidad organizativa de Estados Unidos.

Mientras que la otra edición en la cual el torneo se celebró en Estados Unidos fue en 2016, en la cual la Selección de Chile logró el bicampeonato tras vencer en penales (4-2) a la Albiceleste, luego del empate sin goles. En esa ocasión, el MetLife Stadium fue sede de la Final.