Federico Bessone, técnico del NK Osijek, salió en defensa del delantero mexicano tras las críticas por su convocatoria al Tricolor

Armando León recibió un importante respaldo desde el futbol croata. Después de las críticas que surgieron por su convocatoria a la Selección Mexicana para los compromisos de Cuartos de Final de la Concacaf Champions League ante Jamaica, el entrenador del NK Osijek, Federico Bessone, defendió al atacante y aseguró que tiene las condiciones para representar al Tricolor en el futuro.

En conferencia de prensa, previo al compromiso ante Slaven Belupo, el estratega argentino lamentó los comentarios que recibió el futbolista y recordó las dificultades que tuvo que superar antes de consolidarse en el futbol europeo. Incluso, se mostró convencido de que algún día tendrá una oportunidad para jugar con México.

“Es un profesional con una mentalidad fuertísima y estoy seguro de que un día jugará con la Selección Nacional de México“, mencionó el entrenador.

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Federico Bessone defiende a Armando León tras las críticas

El entrenador explicó que conoce al delantero desde su etapa en el Santa Coloma de Andorra, donde tuvo la oportunidad de dirigirlo y observar de cerca su crecimiento futbolístico.

Bessone recordó que León llegó a Andorra con la promesa de disputar la Champions League y recibir determinadas condiciones económicas, pero aseguró que ninguna de esas situaciones se cumplió. Pese a ello, destacó que el mexicano logró sobreponerse a las dificultades y demostrar su calidad en Europa.

"Cuando leí esos comentarios, me sentí triste y decepcionado, porque la gente habla sin conocimiento. Armando es un ejemplo de vida y superación: fue a Andorra porque le prometieron jugar Champions y pagarle cierto dinero, lo cual fue mentira", expresó.

El delantero mexicano Armando León celebra con NK Osijek en el futbol croata | INSTAGRAM: @nkosijek

Números que respaldan a Armando

Armando León es uno de los referentes en ataque para el NK Osijek en la temporada 2026/27. Teniendo las grandes estadísticas —compartidas por su propio club—: 14 partidos, 1,121 minutos y cinco goles entre la SuperSport HNL y la Copa de Croacia. En el torneo local, el delantero mexicano lleva 13 apariciones, 1,076 minutos y cinco anotaciones, mientras que disputó otros 45 minutos en la Copa.

El mexicano aparece empatado en esa cifra con jugadores como Hamza Jaganjac, Michele Šego y su compañero Nail Omerović. Su producción goleadora lo coloca entre los principales anotadores de la liga croata: cinco goles lo mantienen dentro del grupo de máximos artilleros de la HN.