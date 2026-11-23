Jugadores de Palmeiras celebran el pase a Semifinales de la Libertadores | AP

El conjunto brasileño conquistó el máximo torneo de clubes de Sudamérica en 1999, 2020 y 2021

Palmeiras está a las puertas de una nueva oportunidad de hacer historia en el futbol sudamericano. El conjunto brasileño se enfrentará a Estudiantes de La Plata en la Final de la Copa Libertadores 2026, con el objetivo de conquistar su cuarta corona continental y ampliar su legado en el torneo más importante de clubes de Sudamérica.

El Verdão llegará a esta cita con tres títulos en sus vitrinas, conseguidos en 1999, 2020 y 2021. Además, tendrá un ingrediente especial: volverá a encontrarse con Estudiantes en una final, 58 años después de que ambos equipos disputaran el campeonato en 1968.

¿En qué años ganó Palmeiras la Copa Libertadores?

La primera conquista del Palmeiras llegó en 1999, cuando, bajo la dirección técnica de Luiz Felipe Scolari, superó al Deportivo Cali en una dramática tanda de penales para levantar por primera vez el trofeo continental.

Tuvieron que pasar 21 años para que el equipo brasileño volviera a conquistar Sudamérica. En la edición de 2020, cuya final se disputó en enero de 2021, derrotó 1-0 al Santos en el Estadio Maracaná, gracias a un gol de Breno Lopes en los últimos minutos del encuentro.

Ese mismo año futbolístico, Palmeiras volvió a demostrar su dominio continental y consiguió el bicampeonato. En noviembre de 2021, venció 2-1 al Flamengo en el Estadio Centenario de Montevideo, con Deyverson como protagonista al marcar el tanto definitivo durante la prórroga.

Palmeiras celebrando la victoria ante Cerro Porteño | AP

Palmeiras busca revancha ante Estudiantes en la Final de Libertadores 2026

La historia entre Palmeiras y Estudiantes tiene un antecedente importante en la Copa Libertadores. En 1968, ambos clubes se enfrentaron por el título continental, con victoria para el conjunto argentino, que se impuso en aquella serie para conquistar su primera corona.

Casi seis décadas después, el destino volverá a ponerlos frente a frente en una final. El próximo sábado 28 de noviembre de 2026, brasileños y argentinos se medirán en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El equipo dirigido por Abel Ferreira buscará dejar atrás el recuerdo de la derrota ante Flamengo en la final de 2025 y conseguir su cuarto campeonato, mientras que Estudiantes intentará alcanzar su quinta Libertadores.