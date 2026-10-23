Jugadores de Estudiantes de La Plata en celebración con Fernando Muslera | AP

Fernando Muslera brilló en el Estadio Maracaná para darle a los argentinos el pase a la Final

El arquero uruguayo Fernando Muslera detuvo tres penales y guio el jueves a Estudiantes de La Plata hacia la clasificación a la Final de la Copa Libertadores tras vencer 3-2 en la tanda a Flamengo.

En el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro, Muslera tapó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique y condujo al equipo argentino a su sexta final del torneo regional.

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El Pincha, campeón de la Libertadores en 1968, 1969, 1970 y 2009, resistió con un jugador menos desde los 50 minutos por la expulsión de Baltasar Rodríguez y rescató un empate 0-0 en el partido de vuelta de las Semifinales que terminaron sin goles en los 180 minutos.

Los penales de José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios le permitieron a Estudiantes clasificar y evitar la tercera Final consecutiva de la Libertadores entre clubes brasileños.

Flamengo, vigente campeón del certamen, no podrá defender la corona en la Final que se realizará el 28 de noviembre en Montevideo.

Jugadores de Estudiantes de La Plata en celebración en la Copa Libertadores | AP

Estudiantes se medirá en ese duelo con Palmeiras, finalista de la pasada edición, que el miércoles eliminó también por penales a Fluminense y que buscará el octavo título seguido para los brasileños.

El Maracaná fue el escenario de la segunda caída de conjuntos locales ante rivales argentinos, tras la victoria conseguida el martes por Boca Juniors ante Vasco da Gama, que lo clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

En un duelo entre tetracampeones de la Libertadores, Estudiantes supo defenderse más de 40 minutos en inferioridad cuando Rodríguez fue expulsado al recibir la segunda tarjeta amarilla por sujetar Samu Lino cuando iniciaba una acción ofensiva.

Jugadores de Flamengo en lamento tras perder ante Estudiantes en la Copa Libertadores | AP

A pesar de tener sólo 24% de posesión de balón, el Pincha exhibió su solidez defensiva, que contó con una actuación contundente de los zagueros Leandro González Pírez y Santiago Núñez. En la tanda de penales, Muslera fue la figura al defender su arco con tres atajadas decisivas.

Tras el acierto inicial de su compatriota Giorgian de Arrascaeta, el guardameta uruguayo de 40 años se esforzó para detener los tiros de Jorginho y Lucas Paquetá.

Por Estudiantes sólo falló Edwuin Cetré, que primero cometió un doble toque y en la repetición del cobro envió su tiro por encima del travesaño. Muslera atajó el tiro definitivo de Bruno Henrique y confirmó la clasificación de Estudiantes.