Concluye juicio por muerte de Maradona con un médico absuelto; el resto tendrá veredicto en diciembre

Seis de los siete acusados tendrán que esperar dos meses para que se resuelva su situación

Seis meses después de haber comenzado, este jueves 22 de octubre finalizó el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, con un médico absuelto. El resto de los seis acusados conocerá su veredicto hasta el 22 de diciembre de este año.

Así fue la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, luego de que los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dieron por concluido el debate y comenzaron la etapa de deliberación para determinar las responsabilidades penales de los imputados.

¿Cuál fue la resolución en el juicio por la muerte de Maradona?

A raíz del fallecimiento de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, sus hijas Dalma, Gianinna y Jana presentaron una denuncia por homicidio simple con dolo eventual. Un primer juicio comenzó el 11 de marzo de 2025 pero se suspendió porque una de las juezas involucradas intentó filmar sin autorización para un documental.

En abril de este año comenzó el segundo juicio, el cual concluyó con la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. La Fiscalía y todas las querellas en su contra desistieron de sostener una acusación en su contra y las partes señalaron que no había pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad por la muerte de Maradona.

Jana Maradona, hija de Diego, durante el juicio por la muerte de su padre | AP

El médico clínico intervino como interlocutor y atendió solo en una ocasión a Maradona, por lo que no tuvo poder en la decisión sobre el tratamiento ni en la determinación de que siguiera con atención domiciliaria. Por ello, los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari concluyeron que sus acciones no incrementaron el riesgo para el paciente.

Los otros seis acusados conocerán su situación el 22 de diciembre, a las 9:00 horas del centro de México (12:00 horas de Argentina). El presidente del tribunal, Alberto Gaig, consideró que por la complejidad del proceso, y la repercusión pública de este juicio, los jueces necesitan plazo suficiente para analizar las pruebas y argumentos presentados antes de tomar una decisión.

Aficionada con imágenes de Maradona afuera del tribunal donde se realizó el juicio de Maradona | AP

¿Quiénes son los otros seis acusados?

La lista de imputados está encabezada por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. De igual forma están acusados Nancy Forlini, vinculada a la coordinación de la atención domiciliaria; Carlos Díaz, psicólogo; Mariano Perroni, coordinador de personal de enfermería, y Ricardo Almirón, enfermero que participó en la atención al exjugador.

La Fiscalía y las querellas solicitaron distintas penas de acuerdo con la responsabilidad que le atribuyen a cada uno. Una de las sentencias más elevadas que pidieron fue de 16 años, según la prensa argentina, pero no detalló contra quién de los involucrados. Además, fue solo una solicitud ya que la condena final será decisión de los jueces.