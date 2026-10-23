Jugadores de Estudiantes de La Plata en celebración en la Copa Libertadores | AP

Quedaron definidos los dos equipos que seguirán en la lucha por la corona en el torneo de Conmebol

Se jugó la vuelta de las Semifinales de la Copa Libertadores y Estudiantes de la Plata evitó la tercera Final al hilo. Con una gran actuación de Fernando Muslera, el club argentino eliminó a Flamengo en penales y ahora se medirá a Palmeiras en la otra llave.

El conjunto paulista también se impuso en la tanda este miércoles a Fluminense y por segunda edición consecutiva jugará el partido por el título. Además, será una reedición de la Final de la Temporada 1968, cuando Estudiantes logró su primera corona en este torneo de Conmebol.

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En aquella ocasión, cada equipo ganó un partido, por lo que terminaron empatados en puntos y debió jugarse un encuentro de desempate. Estudiantes se impuso 2-1 en casa en el Estadio Uno, y Palmeiras ganó 3-1 en el Estadio de Pacaembu, donde en el juego de desempate el conjunto argentino se impuso 0-2.

¿Cuántos títulos de Copa Libertadores tienen Palmeiras y Estudiantes?

En el caso del conjunto argentino, hasta ahora tiene cuatro títulos en cinco Finales disputadas. Se coronó en 1968, 1969, 1970 y 2009, con derrota en 1971. Será su oportunidad de poner fin a una racha de 17 años sin título y empatar a Peñarol como el tercer club con más títulos con cinco.

Jugadores de Estudiantes de La Plata en celebración con Fernando Muslera | AP

En cuanto a Palmeiras, tiene siete Finales disputadas, de las cuales ganó tres 1999, 2020 y 2021. Mientras que sus cuatro derrotas se dieron en 1961, la ya mencionada de 1968, 2000 y la más reciente el año pasado, contra Flamengo.

¿Cuándo y dónde será la Final de la Copa Libertadores 2026?

El Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay, será la sede del partido por el título entre Verdão y el Pincha. El partido está programado para el sábado 28 de noviembre, en horario todavía por confirmar.