Jesús Owono vuelve a los entrenamientos; pero, hay un detalle

Jesús Owono, el portero que chocó con Jesús de Miguel | AFP

El guardameta africano está cumpliendo sus 12 partidos de suspensión

Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, ha retomado los entrenamientos mientras continúa con su tratamiento psicológico para superar el impacto tras el fatídico choque que costó la vida a Jesús de Miguel (Tenerife). Sin embargo, solo han sido ejercicios físicos, aún sin hacer portería y ponerse los guantes.

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Durante el encuentro ante el Leganés, Owono participó en el homenaje a Jesús de Miguel junto a sus compañeros del Andorra. Este martes, según informa el diario Marca, el guardameta ha sido visto por primera vez en la ciudad deportiva del club tricolor.

Jesús de Miguel falleció tras recibir un impacto en el pecho con la rodilla de Jesús Owono

Owono saltó al césped tras la sesión del primer equipo para realizar una serie de ejercicios individuales antes de retirarse a los vestuarios. La RFEF le impuso una sanción de 12 partidos tras el suceso del pasado 2 de noviembre, cuando ambos futbolistas colisionaron en una disputa de balón en el centro del campo.

En la acción, el arquero impactó con la rodilla en el pecho del delantero del Tenerife, quien sufrió una parada cardiorrespiratoria de camino al hospital y falleció a la mañana siguiente tras no poder recuperarse.

Jesús Owono, en un partido | AFP

Jesús Owono acude a diario a terapia psicológica

Según señala Marca, Owono arrastra un profundo sentimiento de culpa. Desde que se conoció el fatal desenlace de Jesús de Miguel, el portero ha recibido el respaldo constante y visitas diarias de sus compañeros y de la directiva del Andorra para ayudarle a sobrellevar el duro trance anímico.

Asimismo, el internacional por Guinea Ecuatorial asiste con regularidad a sesiones con especialistas. El diario apunta que su regreso progresivo a la rutina con el resto del grupo dependerá de la valoración de los terapeutas.

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

Gerard Piqué defiende a Jesús Owono: "Todo el mundo coincidió en que fue un accidente"

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, considera injusta la sanción de 12 partidos impuesta a Jesús Owono tras la desafortunada acción con el ariete del Tenerife, Jesús de Miguel.

"Futbolistas, exfutbolistas, entrenadores, porteros... todo el mundo coincidió en que fue un accidente. Sinceramente creo que aplicar el castigo más severo posible a Jesús por este lance lo coloca en una situación inmerecida, porque no es culpable de lo ocurrido", declaró el exdefensa del Barcelona y de la selección española.

Piqué expuso dos situaciones similares: "Ese mismo fin de semana, en Albacete, se produjo una jugada en la que Corpas intentó rematar el balón y golpeó en la cabeza a Quadri, del Sabadell. Afortunadamente, Quadri está bien. Como las consecuencias no fueron trágicas, el Comité de Competición sancionó a Corpas con solo tres partidos."