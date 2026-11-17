El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

Álvaro Cervera consideró que el propietario de Andorra habla solo en defensa de sus futbolistas

El pasado fin de semana, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) dio a conocer que Jesús Owono será suspendido por 12 partidos, por el choque que -desafortunadamente- provocó el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Para Gerard Piqué, accionista del club donde milita Owono, es un castigo exagerado, opinión que no comparten al interior de Tenerife.

Luego de que el exdefensa español afirmó que la sanción fue por la consecuencia del choque y no por la acción como tal, el técnico del Tete, Álvaro Cervera, respondió de forma contundente. "Creo que él debería ver la acción".

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"No me he pronunciado públicamente ni lo voy a hacer, pero creo que se podía haber evitado; no creo que sea una acción que veamos todos los días, como parece que dice él", fueron las palabras del estratega e Tenerife.

Piqué defiende a sus jugadores, consideró Cervera

El técnico reflexionó más sobre las palabras del exjugador y consideró que su apreciación se ve condicionada al ser uno de los propietarios del conjunto tricolor. "No he visto el vídeo de Piqué, pero he escuchado las declaraciones. Me imagino que él, como máximo accionista del Andorra, está en su papel y tiene que defender a sus jugadores y a su club, y así lo hace".

Jesús Owono jugando para el Deportivo Alavés | AFP

"Ha dicho que se castigan las consecuencias y no la acción, ¿no? En mi ámbito cercano, fuera del fútbol, tengo gente que opina de diferente manera respecto a estos hechos", reiteró el estratega en su conferencia de prensa previo al partido de Copa del Rey de este miércoles contra el Badajoz.

¿Qué dijo Piqué sobre la sanción a Owono?

Tras conocerse la sanción al arquero, Piqué publicó un video en redes sociales para quejarse de la decisión del Comité de Disciplina. "Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros. (...) Todos lo han calificado de accidente".

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

"Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece, porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado" y refirió al caso de José Corpas, del Albacete, quien solo recibió tres partidos por una accidental patada a la cabeza de Sabadell Quadri Liameed.

"Con todo esto, mi reflexión va sobre: ¿Qué se sanciona, la acción o las consecuencias? Jesús va a necesitar más de 12 partidos para estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a Demi (De Miguel)", finalizó.