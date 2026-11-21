Jesús Owono en las gradas durante homenaje de Jesús de Miguel | CAPTURA DE PANTALLA

El portero estuvo presente en el partido ante Leganés en donde se rindió un homenaje al delantero

El guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, volvió a dejarse ver públicamente después del fallecimiento de Jesús de Miguel, ocurrido tras el choque que ambos protagonizaron durante un partido de la Segunda División española.

Su presencia en las tribunas del Nou Estadi de Encamp llamó la atención de los aficionados y de las cámaras, en una jornada en la que el recuerdo del delantero del Tenerife estuvo muy presente.

Jesús Owono durante partido entre Andorra y Leganés | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué sucedió con Owono durante el homenaje?

Jesús Owono reapareció en un momento de silencio, de oración. El portero ecuatoguineano acudió al compromiso entre el Andorra y el Leganés, correspondiente a la Jornada 15 de LaLiga Hypermotion.

Owono permaneció en las gradas junto a los futbolistas de su equipo que no fueron convocados para el encuentro, en lo que representó su primera aparición pública desde la tragedia que conmocionó al futbol español.

Uno de los momentos más significativos ocurrió antes del silbatazo inicial, cuando se guardó un minuto de silencio en memoria de De Miguel. Durante ese instante, las cámaras captaron a Owono de pie, con las manos juntas y en actitud de oración. Su semblante reflejaba el difícil momento que atraviesa, mientras el estadio permanecía en silencio para recordar al futbolista fallecido.

Jesús Owono, en un partido | AFP

Sin embargo, el homenaje no terminó ahí. Cuando el reloj marcó el minuto nueve, el encuentro volvió a detenerse para dedicarle un reconocimiento especial al delantero madrileño, quien portaba ese dorsal con el Tenerife. Los asistentes se unieron con un prolongado minuto de aplausos, en una muestra de respeto y cariño hacia el jugador.

El guardameta siguió el homenaje desde la tribuna y se sumó al reconocimiento, en una escena que evidenció la dimensión humana de una situación que ha golpeado profundamente a los dos entornos futbolísticos involucrados. Su expresión de dolor no pasó desapercibida entre quienes siguieron la transmisión.

Jesús Owono jugando para el Deportivo Alavés | AFP

El Andorra está ayudando a Owono