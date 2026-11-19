¿Por qué detuvieron a un barrista de La Rebel en CU? Esto se sabe del incidente

La Fiscalía capitalina detuvo a un integrante de La Rebel por posesión de artefactos explosivos improvisados./FGJ Ciudad de México

El hombre fue acusado de llevar tres artefactos explosivos improvisados al partido de futbol americano entre Pumas CU y Burros Blancos del IPN

Un integrante de la barra de Pumas, conocida como La Rebel, fue detenido por presuntamente intentar ingresar tres petardos al Estadio Olímpico Universitario durante un partido de futbol americano entre Pumas CU y Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que cumplimentó una orden de aprehensión contra Guillermo Enrique “N”, señalado por el delito de posesión de artefactos explosivos improvisados. El hombre fue detenido inicialmente el 17 de octubre, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso llevaba tres artefactos explosivos entre sus pertenencias cuando elementos de la Policía capitalina lo revisaron. Las autoridades señalaron que presuntamente pretendía introducirlos a las gradas y detonarlos durante el encuentro deportivo, donde se encontraban aficionados del equipo del IPN.

El hombre fue señalado por intentar ingresar tres petardos al estadio de Ciudad Universitaria./especial

¿Qué ocurrió durante el partido entre Pumas CU y Burros Blancos?

Los hechos ocurrieron el 17 de octubre, cuando se disputaba el encuentro de futbol americano entre los equipos universitarios. Durante un operativo de vigilancia en los alrededores del estadio, policías capitalinos identificaron a Guillermo Enrique “N” y, al revisar sus pertenencias, encontraron los tres artefactos explosivos.

Los explosivos fueron localizados durante una revisión policial el 17 de octubre./especial

Después del hallazgo, los agentes lo pusieron a disposición del Ministerio Público, que inició una investigación bajo el expediente CI-FICOY/COY-1/UI-3 C/D/00656/10-2026.

Aunque el hombre fue liberado inicialmente, las autoridades continuaron con las indagatorias. De acuerdo con la Fiscalía, los datos recabados permitieron identificar que presuntamente tenía la intención de agredir a personas que se encontraban en las gradas, entre ellas simpatizantes de Burros Blancos.

¿Dónde detuvieron al integrante de La Rebel?

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Ministerio Público solicitó a un juez de control una orden de aprehensión contra Guillermo Enrique “N”. El mandamiento judicial fue cumplimentado el martes 17 de noviembre en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

El incidente ocurrió durante el partido de futbol americano entre Pumas CU y Burros Blancos del IPN./especial