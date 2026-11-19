La agrupación de regional mexicano aparece en el álbum oficial de Grand Theft Auto VI con la canción “Suzuki”

México tendrá presencia en la propuesta musical de Grand Theft Auto VI (GTA VI) gracias a Fuerza Regida, agrupación de regional mexicano que forma parte del álbum oficial del videojuego con la canción “Suzuki”. Su incorporación coloca a uno de los exponentes del género dentro de la selección musical de uno de los lanzamientos más esperados de la industria.

La participación del grupo destaca entre los 34 temas originales que integran Grand Theft Auto VI: The Album, producción realizada en colaboración con Atlantic Records. El disco reúne artistas de distintos géneros y países para acompañar el ambiente de Vice City y Leonida, los territorios ficticios donde se desarrolla la historia.

Fuerza Regida llevará el regional mexicano a GTA VI con la canción “Suzuki”./esepcial

¿Qué significa que haya musica regional en el videojuego?

La presencia de Fuerza Regida también representa un acercamiento del videojuego a los sonidos del regional mexicano, un género que ha ganado espacio en las plataformas digitales y en la industria musical internacional. Aunque la agrupación se formó en San Bernardino, California, su propuesta está vinculada con la música regional mexicana.

Sin embargo, es importante distinguir entre el álbum oficial y las emisoras que los jugadores podrán escuchar mientras recorren el mapa: Rockstar no ha confirmado que “Suzuki” forme parte de la programación de una estación específica. Además del álbum, el videojuego contará con distintas estaciones de radio. Una de ellas es Cocoteo FM, dedicada a la música latina contemporánea, con géneros como bachata, merengue, dembow y reguetón.

La emisora estará presentada por El Martillo y La Gata, personajes relacionados con los artistas Bad Bunny y RaiNao, respectivamente, de acuerdo con información publicada por medios especializados. Rockstar confirmó oficialmente los nombres de los conductores y el concepto musical de la estación.

¿Qué otros artistas latinoamericanos estarán en GTA VI?

La presencia de México no será la única referencia latinoamericana dentro de la propuesta musical del videojuego. Puerto Rico también tendrá representación mediante Bad Bunny y RaiNao, vinculados con la conducción de Cocoteo FM. En el álbum oficial también aparece Rauw Alejandro con la canción “Macacoa 2000”, mientras que CA7RIEL & Paco Amoroso participan en “Sexy Magic”, junto con PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy.

La selección incluye además a artistas de otros países y escenas musicales internacionales. Entre los nombres anunciados por Rockstar destacan Travis Scott, Cardi B, Morgan Wallen, Tove Lo y Keith Richards, con canciones que abarcan distintos estilos.

Por ahora, la compañía ha presentado adelantos de seis estaciones de radio y algunos sencillos del álbum, pero no ha publicado el listado completo de canciones que sonarán en cada emisora. Por ello, no todas las canciones anunciadas para el disco pueden atribuirse a una estación en particular.