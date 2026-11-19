El músico estadounidense falleció el pasado 15 de noviembre de 2026, según informó su familia / Especial

Meses antes había suspendido sus conciertos y clases de guitarra por problemas de salud

El mundo del heavy metal está de luto por la muerte de John Christ, reconocido por haber sido el guitarrista original de la banda estadounidense Danzig y una de las figuras que contribuyeron a definir el sonido de la agrupación durante sus primeros años. El músico falleció el pasado 15 de noviembre de 2026, a los 61 años de edad, de acuerdo con un comunicado difundido a través de sus redes sociales, donde sus familiares confirmaron la noticia y solicitaron respeto a su privacidad.

La muerte del guitarrista, cuyo verdadero nombre era John Wolfgang Knoll, generó reacciones entre seguidores del metal, quienes recordaron su participación en los primeros discos de Danzig y su trayectoria dentro de la escena del rock y el metal. Aunque la noticia fue confirmada públicamente, hasta el momento no se ha revelado la causa exacta de su fallecimiento, por lo que continúan las dudas sobre las circunstancias en las que murió.

La preocupación por su estado de salud había comenzado meses antes, cuando el propio músico informó en septiembre de 2026 que debía suspender temporalmente sus presentaciones y clases de guitarra por recomendación médica. En aquella ocasión explicó que enfrentaba un problema de salud que le había provocado diversas complicaciones, aunque decidió no compartir detalles sobre el diagnóstico ni sobre el tratamiento que estaba recibiendo.

John Christ, guitarrista original de Danzig, falleció el 15 de noviembre de 2026 / Especial

¿De qué murió John Christ, guitarrista original de Danzig?

La causa de muerte de John Christ no ha sido revelada oficialmente. Aunque sus familiares confirmaron que el músico falleció el 15 de noviembre de 2026, el comunicado no ofreció información sobre alguna enfermedad específica ni sobre las circunstancias médicas que provocaron su deceso.

La noticia se dio a conocer mediante una publicación en las redes sociales del guitarrista, acompañada de una imagen negra en la que aparecían su nombre artístico y las fechas de su nacimiento y fallecimiento. En el mensaje, sus seres queridos informaron que el músico murió de manera pacífica y adelantaron que no tienen previsto realizar servicios funerarios.

“Es con gran pesar que debemos informarle del fallecimiento pacífico de John Christ el 15 de noviembre de 2026. No se planifican servicios y pedimos amablemente a todos que respeten la privacidad de la familia durante este tiempo”, pidieron.

La familia también dedicó un mensaje a las personas que siguieron su carrera durante varias décadas, destacando el cariño que el músico sentía por sus admiradores.

“John amó a todos y cada uno de ustedes”.

La revista Guitar World reconoció a John Christ entre los guitarristas destacados del metal / Especial

¿Qué enfermedad tenía John Christ antes de morir?

En septiembre de 2026, aproximadamente dos meses antes de su fallecimiento, John Christ anunció que suspendería sus conciertos y clases de guitarra por indicaciones médicas, debido a un problema de salud que requería su atención.

El músico compartió entonces un mensaje con sus seguidores en el que explicó que atravesaba una situación complicada, pero que estaba concentrado en recuperarse.

“Últimamente me he estado centrando en un problema de salud que me ha dado mucha guerra, y estoy en proceso de recuperación”, compartió con sus seguidores entonces.

Aunque estas declaraciones confirmaban que el guitarrista enfrentaba dificultades médicas, nunca especificó públicamente qué enfermedad padecía ni proporcionó información sobre la gravedad de su condición.

Un accidente en 2003 afectó su mano izquierda y lo alejó temporalmente de los escenarios / Especial

¿Quién era John Christ y cuál fue su trayectoria musical?

John Wolfgang Knoll, conocido artísticamente como John Christ, nació el 19 de febrero de 1965 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Desde temprana edad mostró interés por la música y comenzó a tocar la guitarra cuando tenía apenas 13 años, instrumento que se convertiría en el centro de su carrera profesional.

Durante su juventud desarrolló un estilo influenciado por el rock y el heavy metal, géneros que posteriormente marcarían su participación en una de las agrupaciones más representativas de la escena estadounidense.

En 1987 se mudó a Nueva Jersey para integrarse a Samhain, proyecto musical encabezado por Glenn Danzig que posteriormente daría paso a una nueva etapa bajo el nombre de Danzig.

Su incorporación coincidió con un periodo de transformación musical que terminaría consolidando el sonido de la banda, caracterizado por una combinación de guitarras pesadas, influencias del blues y una estética oscura.

Christ se convirtió en una pieza importante de aquella formación y participó en algunas de las grabaciones más recordadas por los seguidores del grupo.

¿Qué discos grabó John Christ con Danzig?

La etapa de John Christ como guitarrista de Danzig estuvo ligada principalmente a los primeros cuatro álbumes de estudio de la agrupación, considerados fundamentales para establecer su identidad dentro del heavy metal.

Entre los discos en los que participó se encuentran: Danzig (1988): álbum debut que presentó el sonido de la agrupación.

Danzig II: Lucifuge (1990): producción que amplió las influencias musicales de la banda.

Danzig III: How the Gods Kill (1992): disco que consolidó su presencia dentro del metal estadounidense.

Danzig 4 (1994): trabajo que marcó una nueva etapa en la evolución sonora del grupo.

El guitarrista también participó en grabaciones que posteriormente fueron incluidas en el álbum en vivo Live on the Black Hand Side, publicado en 2001.

Su trabajo durante esta etapa ayudó a construir la identidad musical de Danzig, especialmente por la combinación de riffs contundentes y elementos melódicos que caracterizaron las primeras producciones del grupo.

Aunque su participación en la banda terminó antes de que concluyera la década de los noventa, su legado permaneció ligado a los discos que contribuyeron a consolidar la trayectoria de la agrupación.

John Christ también tuvo una carrera como solista

Después de su etapa con Danzig, John Christ continuó desarrollando proyectos musicales independientes y exploró nuevas posibilidades creativas fuera de la agrupación que lo dio a conocer internacionalmente.

En 1999 publicó Flesh Caffeine, un álbum como solista con el que mostró una faceta diferente de su trabajo como guitarrista y compositor.

El músico también se mantuvo vinculado a la enseñanza de la guitarra, actividad que le permitió compartir sus conocimientos y experiencia con otras generaciones de instrumentistas interesados en el rock y el metal.

Sin embargo, su carrera enfrentó un obstáculo importante en 2003, cuando sufrió un accidente que le provocó daños en la mano izquierda. Las lesiones afectaron su capacidad para tocar en vivo y lo mantuvieron alejado de los escenarios durante varios años.

Fue hasta finales de esa década cuando consiguió retomar sus actividades musicales, después de atravesar un proceso de recuperación que representó uno de los desafíos más importantes de su trayectoria profesional.