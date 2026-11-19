El esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI será este 19 de noviembre de 2026 / Especial

Conoce qué sanciones permite la ley y cuántas ausencias podrían costarte el empleo

La espera de millones de aficionados a los videojuegos está por terminar. Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los lanzamientos más esperados de la industria, llegará este jueves 19 de noviembre de 2026, por lo que algunos jugadores podrían estar considerando faltar al trabajo para pasar el día explorando Vice City y conocer la nueva historia desarrollada por Rockstar Games. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, es importante conocer las consecuencias laborales que podría tener una ausencia injustificada.

Aunque quedarse en casa para jugar durante horas puede resultar tentador, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece obligaciones para los empleados y contempla diferentes consecuencias cuando una persona no se presenta a cumplir con su jornada laboral. Dependiendo de las circunstancias, una inasistencia podría representar descuentos salariales, medidas disciplinarias e incluso contribuir a una causa de despido justificado si se acumulan varias faltas dentro del periodo establecido por la legislación mexicana.

La buena noticia para quienes están esperando el estreno de GTA VI es que una sola falta injustificada no constituye, por sí misma, la causa de despido por inasistencias prevista en el artículo 47 de la LFT. No obstante, esto no significa que el trabajador pueda ausentarse sin enfrentar consecuencias, especialmente si su empresa cuenta con reglas internas sobre asistencia y puntualidad.

¿Qué pasa si faltas al trabajo para jugar GTA VI?

Si un trabajador decide no presentarse a sus actividades laborales para quedarse jugando Grand Theft Auto VI, la empresa puede considerar esa ausencia como injustificada cuando no exista un permiso previo o alguna causa legal que explique la inasistencia. En consecuencia, el empleado podría perder el pago correspondiente a la jornada que no trabajó y enfrentar las medidas disciplinarias aplicables en su centro laboral.

La legislación mexicana distingue entre una ausencia aislada y la acumulación de faltas que puede dar lugar a la terminación justificada de la relación laboral. Por ello, aunque faltar un solo día para disfrutar del videojuego no significa automáticamente perder el empleo, sí puede generar un antecedente de inasistencia y afectar determinados beneficios relacionados con la asistencia.

¿Cuántas faltas injustificadas necesitas para que te despidan?

El artículo 47, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo establece que una empresa puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón cuando una persona trabajadora acumula más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, siempre que no tenga autorización de su empleador o una causa justificada.

Esto significa que cuatro faltas injustificadas dentro de ese periodo pueden constituir una causa legal de despido. Sin embargo, no es necesario que las ausencias sean consecutivas, ya que la disposición se refiere al número total de inasistencias registradas durante el lapso señalado.

Por ejemplo, si un empleado ya acumula tres faltas injustificadas y decide ausentarse nuevamente para jugar GTA VI, podría alcanzar el supuesto previsto por la ley y exponerse a la rescisión de su contrato.

En cambio, cuando se trata de una sola ausencia, esta causal específica de despido no se configura por sí misma. Eso no elimina la posibilidad de que existan otras consecuencias laborales, por lo que la recomendación es solicitar autorización antes de dejar de asistir.

¿Cuánto dinero te pueden descontar por faltar un día al trabajo?

Una de las consecuencias más inmediatas de faltar al trabajo sin justificación es no recibir el salario correspondiente al día que no se laboró. Además, dependiendo de la forma de contratación y del cálculo de la nómina, la inasistencia puede afectar la parte proporcional del pago correspondiente al descanso semanal.

El artículo 72 de la Ley Federal del Trabajo establece que, cuando una persona no presta sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, conserva el derecho a recibir la parte proporcional del salario de sus días de descanso, calculada conforme a los días efectivamente trabajados.

Asimismo, los empleados que reciben bonos de puntualidad o asistencia podrían ver afectadas estas prestaciones si las reglas que las regulan contemplan consecuencias por una inasistencia injustificada.

¿Te pueden levantar un acta administrativa por faltar para jugar GTA VI?

Además de los descuentos salariales, una empresa puede aplicar medidas disciplinarias cuando un trabajador incumple sus obligaciones de asistencia, siempre que estas se encuentren previstas y se apliquen conforme a las disposiciones laborales correspondientes.

El artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo establece que el Reglamento Interior de Trabajo debe contemplar las disposiciones disciplinarias y los procedimientos para su aplicación. Entre las medidas que pueden existir se encuentran las amonestaciones y las suspensiones disciplinarias.

La legislación señala que una suspensión como medida disciplinaria no puede exceder de ocho días y que el trabajador tiene derecho a ser escuchado antes de que se le aplique la sanción.

Esto no significa que cualquier empresa pueda imponer automáticamente una suspensión de ocho días por una sola falta. La medida debe ajustarse a las reglas aplicables y al procedimiento correspondiente.

Por esta razón, antes de faltar para disfrutar del lanzamiento de GTA VI, es conveniente revisar las condiciones laborales y conocer las políticas de asistencia del centro de trabajo.

¿Qué pasa si finges estar enfermo para quedarte jugando GTA 6?

Otra situación que puede generar problemas importantes es inventar una enfermedad o presentar un justificante médico falso para ocultar que la verdadera razón de la ausencia fue quedarse jugando videojuegos.

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo contempla diferentes causas de rescisión relacionadas con conductas graves del trabajador, incluidas determinadas faltas de probidad u honradez. Sin embargo, las consecuencias legales de presentar un documento falso dependen de los hechos concretos, las pruebas disponibles y la causal que resulte aplicable.

Por ello, no debe asumirse que cualquier mentira sobre una ausencia provoca automáticamente un despido justificado, aunque utilizar documentación médica falsa puede representar un riesgo laboral considerable y ocasionar otras consecuencias.

Si una persona realmente se encuentra enferma, lo adecuado es comunicarlo por los medios establecidos en su centro laboral y presentar la documentación correspondiente cuando sea necesaria.

En cambio, si lo que desea es tener tiempo libre para jugar GTA VI, la alternativa más segura es solicitar un permiso de manera transparente, en lugar de recurrir a excusas o documentos que puedan comprometer su relación laboral.

¿Cómo puedes faltar legalmente al trabajo para jugar GTA VI?

Para los aficionados que quieren dedicar varias horas al nuevo videojuego de Rockstar Games sin arriesgar su empleo, existen alternativas que pueden acordarse con el patrón antes del lanzamiento.

Una de ellas es solicitar un día de vacaciones. La Ley Federal del Trabajo reconoce un periodo mínimo de 12 días laborables de vacaciones después del primer año de servicios, cantidad que aumenta conforme a la antigüedad de la persona trabajadora.

Otra posibilidad consiste en negociar un permiso sin goce de sueldo, siempre que el empleador esté de acuerdo con la ausencia. Esta opción permite dejar constancia de que el trabajador no asistirá durante un periodo determinado, sin que la falta se considere injustificada por el simple hecho de no presentarse.

También puede explorarse la posibilidad de intercambiar turnos, modificar el horario de entrada o utilizar algún día de descanso previamente acordado, dependiendo de las condiciones del empleo.