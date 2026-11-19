La Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos advirtió que el estreno no justifica trabajar desde casa./especial

La Oficina de Estados Unidos recordó a los empleados que el estreno de Grand Theft Auto VI no será motivo para trabajar desde casa

La emoción por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegó hasta el Gobierno de Estados Unidos, pero la administración de Donald Trump dejó claro que el estreno del videojuego no será una excusa para faltar a la oficina. En tono de broma, la Oficina de Gestión de Personal (OPM) advirtió a los empleados federales que no permitirá el teletrabajo ocasional con motivo de la llegada del nuevo título de Rockstar Games.

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“Recordatorio: ¡El lanzamiento de GTA6 no justifica el teletrabajo ocasional!”,publicó la dependencia en sus redes sociales este miércoles 18 de noviembre

El mensaje del presiedente hizo referencia a la expectativa que existe entre los jugadores por el estreno, previsto para este jueves 19 de noviembre. Aunque la publicación tuvo un tono humorístico, también refleja la postura de la administración Trump frente al trabajo remoto. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente ha impulsado el regreso de los trabajadores federales a sus oficinas y la eliminación de acuerdos de teletrabajo que se extendieron durante la pandemia de COVID-19.

GTA VI llegará oficialmente este jueves 19 de noviembre después de ocho años de desarrollo./especial

¿Por qué el Gobierno de Trump hizo una advertencia por GTA VI?

La publicación de la OPM surgió ante la expectativa que ha generado el lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. La dependencia aprovechó la conversación en redes sociales para recordar que los empleados federales deben cumplir con sus obligaciones laborales, incluso durante el estreno.

La postura está relacionada con la orden de Trump de regresar a las oficinas gubernamentales poco después de asumir nuevamente la presidencia en 2025. La medida buscó revertir los esquemas de trabajo a distancia que se habían vuelto habituales durante la emergencia sanitaria. Por ello, aunque el mensaje sobre GTA VI fue presentado como una broma, la advertencia mantiene la línea de la política laboral impulsada por la administración estadounidense: el lanzamiento de un videojuego no representa una justificación para trabajar desde casa.

Donald Trump impulsó el regreso de los empleados federales a las oficinas desde 2025./especial

¿Por qué genera tanta expectativa el videojuego?

Grand Theft Auto VI llegará oficialmente este jueves 19 de noviembre, después de ocho años de desarrollo y de una espera de más de una década desde el lanzamiento de la entrega anterior. El nuevo título de Rockstar Games estará disponible para PlayStation y Xbox.

Antes de su estreno, el videojuego ya consiguió calificaciones destacadas. De acuerdo con los datos citados en el reporte, alcanzó 99 puntos sobre 100 en Metacritic y 98 en OpenCritic. Además, medios especializados como IGN y GameSpot le otorgaron una puntuación perfecta de 10.

La expectativa también se refleja en las proyecciones comerciales. Algunos analistas estiman que el juego podría vender 40 millones de copias en sus primeros cuatro meses y generar más de 3 mil millones de dólares en ingresos durante ese periodo.