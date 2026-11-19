¿Tu perro bebe agua de los charcos? Mejor NO lo dejes por esta razón

Conoce sus síntomas y cómo proteger a tu mascota / Magnific

El agua estancada puede contener bacterias que provocan leptospirosis, una infección capaz de causar daños graves en los riñones y el hígado

Salir a pasear con tu perro puede convertirse en uno de los mejores momentos del día, especialmente cuando disfruta correr, explorar parques o jugar después de una lluvia. Sin embargo, permitir que tu mascota beba agua de los charcos puede representar un riesgo importante para su salud, debido a que estos espacios pueden contener bacterias capaces de provocar enfermedades graves, entre ellas la leptospirosis, una infección que puede afectar órganos vitales e incluso poner en peligro su vida si no recibe atención veterinaria oportuna.

Aunque muchas personas consideran que el agua de lluvia acumulada en las calles es inofensiva, lo cierto es que los charcos pueden contaminarse con la orina de animales infectados, especialmente roedores, lo que facilita la presencia de microorganismos peligrosos. El riesgo no se limita a los perros que viven en zonas rurales, pues también puede afectar a mascotas de ciudades que frecuentan jardines, parques, banquetas o terrenos donde se acumula agua después de las lluvias.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la leptospirosis es causada por bacterias del género Leptospira, capaces de permanecer durante semanas o meses en determinados ambientes húmedos. Los perros pueden exponerse a estos microorganismos al beber agua contaminada o al entrar en contacto con superficies donde se encuentra la bacteria, por lo que es importante prestar atención a sus hábitos durante los paseos cotidianos.

Beber agua de los charcos puede exponer a los perros a bacterias peligrosas / Magnific

¿Qué pasa si tu perro bebe agua de un charco?

Cuando un perro bebe agua de un charco, no necesariamente desarrollará una enfermedad, ya que no toda el agua estancada contiene bacterias peligrosas. Sin embargo, si el líquido está contaminado con Leptospira, existe la posibilidad de que el animal contraiga leptospirosis, una infección que puede tener consecuencias graves, particularmente cuando no se detecta y trata a tiempo.

La exposición también puede ocurrir cuando los perros caminan por zonas enlodadas, juegan en jardines donde hay presencia de roedores o entran en contacto con agua y suelo contaminados con orina de animales infectados. Esto significa que el riesgo no se limita a beber directamente de un charco, pues determinadas actividades al aire libre también pueden facilitar el contacto con la bacteria.

Incluso los perros que pasan la mayor parte del tiempo dentro de casa pueden estar expuestos, debido a que basta con que frecuenten espacios exteriores contaminados durante sus paseos. Por ello, los especialistas recomiendan evitar que las mascotas beban agua de fuentes desconocidas y prestar especial atención a los lugares donde acostumbran jugar.

Otro aspecto importante es que la leptospirosis no afecta exclusivamente a los animales. Se trata de una enfermedad zoonótica, es decir, que puede transmitirse de animales a seres humanos, lo que hace todavía más importante prevenir la infección y mantener medidas adecuadas de higiene.

La leptospirosis puede afectar los riñones y el hígado de las mascotas / Magnific

¿Cuáles son los síntomas de leptospirosis en perros?

Uno de los principales problemas de la leptospirosis es que sus síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades, especialmente durante las primeras etapas de la infección. Algunos perros pueden presentar señales poco específicas, como cansancio o pérdida del apetito, mientras que otros desarrollan complicaciones que requieren atención veterinaria inmediata.

Entre los principales síntomas que deben poner en alerta a los dueños de mascotas se encuentran: Fiebre y pérdida del apetito: el perro puede dejar de comer o mostrar menos interés por sus alimentos.

Decaimiento y falta de energía: es posible que se muestre cansado, duerma más de lo habitual o evite jugar.

Vómitos y dolor abdominal: pueden presentarse molestias digestivas y sensibilidad en el abdomen.

Cambios en el consumo de agua: algunos animales comienzan a beber más o menos agua de lo acostumbrado.

Alteraciones al orinar: pueden observarse cambios en la cantidad o frecuencia de la orina.

Coloración amarillenta en ojos o piel: puede ser una señal de afectación hepática y requiere valoración médica.

En los casos más graves, la leptospirosis puede provocar insuficiencia renal, daño en el hígado y otras complicaciones potencialmente mortales. Aunque el tratamiento temprano puede favorecer la recuperación, algunos animales pueden presentar secuelas que afectan su calidad de vida.

Por esta razón, si tu perro presenta alguno de estos síntomas, especialmente después de haber tenido contacto con agua estancada, es importante acudir cuanto antes con un médico veterinario. No se recomienda administrar medicamentos por cuenta propia, ya que el tratamiento debe determinarse a partir de una valoración profesional.

Fiebre, vómitos y falta de apetito son algunas señales de alerta de leptospirosis / Magnific

¿La leptospirosis de los perros puede contagiarse a las personas?

Sí, la leptospirosis también puede afectar a los seres humanos, debido a que es una enfermedad zoonótica. La transmisión puede ocurrir cuando una persona entra en contacto con la orina de animales infectados o con agua y suelo contaminados que contienen la bacteria.

Esto significa que la prevención no solamente busca proteger a las mascotas, sino también disminuir los riesgos para las personas que conviven con ellas, particularmente cuando existe sospecha de infección.

Si un perro presenta síntomas compatibles con leptospirosis, se recomienda solicitar atención veterinaria y evitar el contacto directo con su orina, además de utilizar medidas de higiene adecuadas durante la limpieza de los espacios donde permanece.

Las personas que hayan tenido una posible exposición también deben mantenerse atentas a su estado de salud y buscar valoración médica si presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

Es importante señalar que la leptospirosis no se transmite simplemente por acariciar a un perro sano. El riesgo está relacionado principalmente con la exposición a fluidos o ambientes contaminados con la bacteria.

¿Qué hacer si tu perro ya tomó agua de un charco?

Si durante un paseo tu perro bebió agua de un charco, lo primero es evitar que continúe haciéndolo y ofrecerle agua limpia. Aunque no todos los charcos contienen microorganismos peligrosos, es recomendable prestar atención a su comportamiento durante los días posteriores, especialmente si estuvo en una zona con presencia de roedores o agua visiblemente contaminada.

En caso de que presente fiebre, vómitos, falta de apetito, cansancio excesivo, cambios en la orina o coloración amarillenta en los ojos, es importante solicitar atención veterinaria lo antes posible. Estos síntomas no confirman por sí mismos una infección por leptospirosis, pero sí pueden indicar un problema de salud que requiere valoración profesional.

Si existe una exposición de alto riesgo, también es recomendable consultar al veterinario aunque el perro todavía no presente síntomas, para determinar si necesita alguna evaluación adicional.