Salvador “N”, de 58 años, habría declarado ante el Ministerio Público que actuó después de que un perro mordiera a su hijo

El caso de los perros envenenados en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, dio un nuevo giro después de que se conocieran detalles de la declaración de Salvador “N”, hombre de 58 años detenido como probable responsable de colocar cebos tóxicos en espacios frecuentados por mascotas. De acuerdo con información atribuida a la carpeta de investigación, el sujeto habría señalado que sus acciones estuvieron relacionadas con un incidente previo en el que uno de sus hijos fue mordido por un perro.

La declaración ha generado atención debido a que el detenido presuntamente manifestó su intención de agredir a otros animales, luego de asegurar que no recibió ayuda por parte del propietario de la mascota involucrada ni de las autoridades cuando ocurrió el incidente con su hijo. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa integrando las pruebas relacionadas con la muerte de al menos cuatro perros y la intoxicación de otros tres.

Salvador “N” fue detenido como probable responsable de colocar cebos tóxicos / Especial

Las investigaciones permitieron identificar la presencia de al menos 14 cebos presuntamente envenenados, localizados entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre en el Parque España y calles cercanas. Estos hallazgos, junto con grabaciones de cámaras de seguridad y estudios periciales, forman parte de los elementos que llevaron a las autoridades a solicitar una orden de aprehensión contra el probable responsable.

¿Qué dijo el presunto envenenador de perros de La Condesa ante el Ministerio Público?

Según la información atribuida a la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-1 S/D/02007/10-2026, Salvador “N” habría explicado ante el Ministerio Público que su comportamiento estuvo motivado por una agresión sufrida por su hijo, quien presuntamente fue mordido por un perro mientras se encontraba en la zona.

En su declaración, el hombre habría expresado que una de las mascotas "mordieron a mi hijo y mataría a todos los perros si pudiera”.

La frase forma parte de la versión difundida sobre el expediente y deberá ser valorada por las autoridades dentro del proceso correspondiente. No constituye, por sí sola, una determinación judicial sobre su responsabilidad ni permite establecer de manera definitiva su estado de ánimo o si siente arrepentimiento.

La FGJCDMX continúa integrando las pruebas relacionadas con la muerte de al menos cuatro perros / Especial

El detenido también habría señalado que, después del incidente con su hijo, no recibió apoyo del dueño del animal ni de alguna autoridad. Este antecedente se convirtió en una de las líneas de investigación para establecer si los hechos ocurridos en el Parque España estuvieron relacionados con una posible represalia.

De acuerdo con los reportes, Salvador “N” también vive en la colonia Condesa, por lo que conocía las calles y los espacios públicos donde posteriormente fueron encontrados los cebos sospechosos.

El hombre expuso que sus acciones fue porque un perro mordió a su hijo y nadie lo apoyó / Especial

¿Qué sustancia utilizaron para envenenar a los perros de La Condesa?

Los estudios periciales realizados durante la investigación permitieron identificar la presencia de metomilo, una sustancia química utilizada principalmente como insecticida y acaricida, que puede resultar altamente tóxica para los animales.

De acuerdo con la información del expediente, el compuesto habría sido colocado en trozos de alimento utilizados como cebo y abandonados en zonas donde habitualmente pasean perros acompañados de sus propietarios.

La Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) concentró parte de sus diligencias en determinar la composición de los materiales encontrados, así como su posible relación con las intoxicaciones reportadas.

Los resultados de los análisis fueron relevantes para integrar la investigación, pues permitieron establecer la presencia de una sustancia tóxica en los objetos recuperados y orientar las indagatorias sobre la manera en que fueron distribuidos.

¿Cómo detuvieron a Salvador “N”, presunto responsable del envenenamiento?

La detención se registró la mañana del viernes 30 de octubre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificaron a un hombre que coincidía con las características del probable responsable, en las inmediaciones de las calles Atlixco y Juan Escutia, en la colonia Condesa.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados se aproximaron al sujeto para realizar una revisión preventiva. Durante la intervención, el hombre presuntamente comenzó a insultar y agredir físicamente a los agentes, motivo por el que fue detenido inicialmente por el delito de resistencia de particulares.

Posteriormente, la Policía de Investigación (PDI) ejecutó una orden de aprehensión por el delito de maltrato animal, la cual había sido solicitada por la Fiscalía ante un juez de control.

La orden fue cumplimentada aproximadamente a las 13:55 horas del viernes, después de que los investigadores reunieran los datos de prueba que consideraron necesarios para solicitar la intervención judicial.