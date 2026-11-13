La indignación de habitantes de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, terminó con la detención de un hombre señalado por presuntas agresiones contra varios perros. El caso tomó mayor relevancia luego de que se diera a conocer que el sujeto, identificado como Miguel “N”, tenía antecedentes de cuatro detenciones por robo agravado.
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El hombre, de 63 años, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el miércoles 11 de noviembre, en la colonia Pedregal de San Nicolás. La intervención ocurrió después de que policías recibieran un reporte sobre una confrontación entre vecinos y el señalado, a quien varias personas golpeaban en la vía pública.
¿Por qué detuvieron a Miguel “N” en Tlalpan?
De acuerdo con los reportes, vecinos de la zona lo acusaron de cometer actos de maltrato contra distintos perros, entre ellos presuntas agresiones físicas, mutilaciones y abuso sexual. Habitantes y activistas señalaron que las denuncias contra el hombre se habían presentado desde meses atrás ante autoridades capitalinas.
Entre los señalamientos difundidos se encuentra la presunta muerte de un perro Husky y el rescate de animales que habrían permanecido en condiciones de maltrato. También se reportó que una de las primeras denuncias habría surgido después de que presuntamente le cortaran las orejas a uno de los canes. Estas acusaciones deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades.
Miguel “N” tenía cuatro detenciones previas por robo agravado
Además de las acusaciones por maltrato animal, información publicada por El Heraldo de México señala que el hombre había sido detenido anteriormente en cuatro ocasiones por el delito de robo agravado. Los registros corresponden a los años 2011, 2014, 2020 y 2022.
Estos antecedentes no significan por sí mismos que haya recibido sentencias condenatorias en todos esos casos, pues la información difundida se refiere a detenciones previas y no detalla el resultado de cada procedimiento judicial.
Tras su arresto en Tlalpan, Miguel “N” fue trasladado ante el Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las indagatorias relacionadas con las denuncias por presunto maltrato animal, mientras vecinos y organizaciones protectoras piden que se esclarezcan los hechos y se investiguen los reportes anteriores.