¿Ya no basta con un buen sueldo? Esto buscan los mexicanos para quedarse en un trabajo

La flexibilidad laboral se ha convertido en una prioridad para los profesionistas./@pixabay

El salario sigue siendo importante, pero el equilibrio entre la vida personal y laboral, la flexibilidad y el ambiente de trabajo también influyen en la decisión de permanecer en una empresa

Tener un empleo bien pagado ya no garantiza que una persona quiera permanecer durante años en la misma empresa. Aunque el salario continúa entre las principales prioridades al buscar trabajo, cada vez hay más factores que influyen en el compromiso de los trabajadores, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Un estudio de Pluxee e Ipsos, titulado Las nuevas reglas del compromiso, encontró que el 71% de las personas considera que el trabajo es importante, pero no representa el centro de su vida. El dato refleja un cambio en las prioridades de los empleados, quienes buscan que su empleo también les permita tener tiempo para su vida personal.

El salario ya no es el único factor que influye en la permanencia de los trabajadores./Especial

¿Qué buscan los trabajadores mexicanos además de un buen salario?

La remuneración sigue siendo un punto fundamental, pero no es el único motivo por el que alguien decide permanecer en una empresa. Entre los factores que han ganado importancia están el equilibrio entre la vida personal y laboral, un ambiente de trabajo saludable, las oportunidades de crecimiento, el reconocimiento y la calidad del liderazgo.

El estudio Tendencias de talento 2026, de Michael Page, encontró que el 55% de los profesionistas en México tiene más probabilidades de buscar otro empleo si su empresa le exige acudir a la oficina con mayor frecuencia. Esto muestra el peso que ha adquirido la flexibilidad laboral en las decisiones de los trabajadores.

El equilibrio entre la vida personal y laboral gana importancia en México./@pixabay

¿Por qué los jóvenes están menos satisfechos con sus empleos?

Las expectativas también cambian dependiendo de la generación. De acuerdo con la Guía Salarial 2026 de Michael Page, el 32% de los trabajadores de mayor edad muestra insatisfacción con su paquete de compensación total. La cifra aumenta al 52% entre los millennials y llega al 59% entre los centennials.