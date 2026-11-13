El exgobernador de Sinaloa recuperó el acceso a dos cuentas bancarias por orden de un tribunal; el resto de sus recursos permanece congelado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, en las que recibe depósitos correspondientes a tres pensiones. La medida se realizó el pasado 5 de noviembre, luego de que una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenara levantar parcialmente el bloqueo.

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De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel, publicada en Milenio, las cuentas habían permanecido inmovilizadas desde mayo de 2026, después de que autoridades de Estados Unidos señalaran al exmandatario por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, el desbloqueo no significa que haya salido de la Lista de Personas Bloqueadas ni que todos sus recursos estén disponibles.

¿Qué pensiones podrá cobrar Rubén Rocha Moya?

Las dos cuentas liberadas concentran los depósitos de tres prestaciones económicas que recibe de distintas instituciones. Una de ellas reúne dos pensiones: una por viudez, otorgada por el ISSSTE, y otra por cesantía en edad avanzada, correspondiente al IMSS.

La segunda cuenta está destinada a recibir su pensión por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución en la que trabajó como académico antes de llegar a la gubernatura. Con la decisión judicial, Rocha Moya podrá volver a disponer de esos ingresos.

La UIF desbloqueó las cuentas del exgobernador el pasado 5 de noviembre./Especial

¿Por qué la UIF había bloqueado sus cuentas?

El bloqueo financiero ocurrió en mayo de 2026, después de que autoridades estadounidenses dieran a conocer acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico. La UIF incorporó al exgobernador a su Lista de Personas Bloqueadas como parte de una medida preventiva.