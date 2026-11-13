La compañía advierte que todavía pueden presentarse problemas para enviar y recibir correos electrónicos

Después de varias horas de interrupciones que afectaron a usuarios de todo el mundo, Microsoft comenzó a registrar avances en el restablecimiento de Outlook y otros servicios de Microsoft 365 este viernes. Sin embargo, la compañía reconoció que la recuperación es gradual y que algunas personas todavía podrían experimentar dificultades para acceder a sus cuentas, consultar mensajes o utilizar herramientas de trabajo.

La falla tecnológica comenzó el jueves 12 de noviembre y se extendió durante la madrugada del viernes, provocando problemas de conexión en Outlook, Exchange Online, Microsoft Teams y otras aplicaciones utilizadas diariamente por empresas, instituciones y usuarios particulares. Aunque las medidas implementadas por Microsoft han permitido recuperar parte de la infraestructura afectada, el funcionamiento todavía no se ha normalizado por completo en todas las regiones.

De acuerdo con los reportes de la compañía, los trabajos de recuperación incluyen el reinicio de servidores, la redistribución del tráfico y modificaciones en la configuración de los sistemas para reducir la saturación de los equipos afectados. Estas acciones han comenzado a mostrar resultados positivos, pero Microsoft mantiene la vigilancia sobre su infraestructura para evitar que los servicios vuelvan a presentar interrupciones.

Outlook comienza a recuperarse tras la falla mundial de Microsoft / Magnific

¿Ya funciona Outlook hoy viernes 13 de noviembre?

Outlook comenzó a recuperar su funcionamiento en distintas partes del mundo, aunque la disponibilidad del servicio todavía puede variar dependiendo de la región y del tipo de cuenta utilizada. Microsoft informó que algunas de las acciones aplicadas para estabilizar sus servidores han permitido mejorar el acceso a los correos electrónicos, pero advirtió que la recuperación no ocurre al mismo tiempo para todos los usuarios.

Esto significa que algunas personas ya pueden ingresar a sus bandejas de entrada, enviar mensajes y consultar información almacenada en sus cuentas, mientras que otras podrían seguir encontrando errores de conexión, dificultades para iniciar sesión o retrasos en la entrega de correos electrónicos.

En Europa también se han registrado diferencias en el restablecimiento del servicio. De acuerdo con los reportes difundidos durante la mañana del viernes, Francia y Portugal comenzaron a mostrar señales de recuperación, mientras que en Grecia e Italia todavía se notificaban problemas de acceso.

La empresa continúa trabajando para recuperar la estabilidad de las plataformas afectadas y no ha establecido una hora definitiva en la que todos los servicios volverán a operar con normalidad.

Microsoft 365 presentó problemas de conexión en distintos países / Magnific

¿Qué servicios de Microsoft siguen presentando problemas?

Aunque Outlook y Exchange Online se encuentran entre las plataformas más afectadas, la interrupción también alcanzó otras herramientas del ecosistema Microsoft 365, especialmente aquellas que dependen de los servicios de correo electrónico y de la conexión con los servidores de la compañía.

Entre los servicios que han presentado dificultades se encuentran Microsoft Teams, Microsoft Copilot, SharePoint y algunas funciones administrativas de Microsoft 365. En determinados casos, los usuarios pueden acceder a una aplicación, pero encontrar errores al utilizar funciones específicas relacionadas con correos, calendarios, archivos o reuniones.

En el caso de Teams, algunas de las afectaciones se relacionan con funciones que dependen de Exchange Online, como la consulta de calendarios y la programación de reuniones. Esto no significa necesariamente que todas las herramientas de mensajería y videollamadas hayan dejado de funcionar.

Por su parte, Microsoft Copilot también ha presentado dificultades para acceder a determinada información de trabajo y responder solicitudes dentro de algunas aplicaciones, mientras que otras herramientas empresariales han registrado problemas de conectividad.

Usuarios reportaron dificultades para enviar y recibir correos electrónicos / Magnific

¿Por qué se cayó Outlook y Microsoft 365 a nivel mundial?

Las investigaciones técnicas de Microsoft apuntan a problemas en la infraestructura encargada de procesar conexiones y mantener disponibles los servicios. La compañía detectó que algunos servidores comenzaron a fallar en sus comprobaciones automáticas de funcionamiento, lo que provocó que dejaran de responder y aumentara la carga sobre los equipos que continuaban activos.

La situación se complicó porque, al intentar reincorporar algunos servidores, estos volvían a presentar dificultades cuando recibían nuevas conexiones. Por ello, los ingenieros comenzaron a realizar ajustes en la distribución del tráfico y en los procesos utilizados para recuperar la infraestructura.

Microsoft también examinó cambios recientes en la configuración de sus sistemas para determinar si alguno de ellos contribuyó a la interrupción. Sin embargo, la causa definitiva de la falla todavía no había sido establecida públicamente.

La compañía explicó que continuaría aplicando las medidas de recuperación de manera progresiva, con el objetivo de verificar que los servidores puedan mantenerse estables antes de recibir nuevamente un volumen mayor de solicitudes.

¿La caída mundial de Microsoft fue provocada por un ciberataque?

Ante la magnitud de la interrupción, surgieron dudas sobre la posibilidad de que los problemas estuvieran relacionados con un ataque informático. Sin embargo, Microsoft informó que no había encontrado indicios de actividad maliciosa o de un incidente de ciberseguridad como origen de la falla.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, se pronunció sobre la situación mediante su cuenta de X y señaló que la compañía continuaba trabajando para solucionar las afectaciones.

"Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", escribió el ejecutivo.

¿Cuántos usuarios fueron afectados por la caída de Microsoft?

La interrupción generó reportes de problemas en numerosos países y afectó tanto a usuarios particulares como a empresas e instituciones que dependen de las herramientas de Microsoft para desarrollar sus actividades.

Durante las primeras horas del incidente, la plataforma Downdetector registró más de 36 mil reportes de fallas en 72 países, de acuerdo con las cifras difundidas inicialmente. Sin embargo, estos registros representan avisos enviados por usuarios y no permiten determinar el número total de personas afectadas.