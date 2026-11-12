¿Se cayó Outlook hoy? Falla mundial de Microsoft 365 deja sin correo a miles de usuarios este 12 de noviembre

Outlook, Teams y Copilot presentan problemas de conexión este jueves 12 de noviembre. Microsoft confirmó una falla en sus servidores y trabaja para restablecer los servicios afectados

Miles de usuarios se quedaron con dificultades para revisar sus correos electrónicos y utilizar distintas herramientas de trabajo este jueves 12 de noviembre de 2026, luego de que Microsoft 365 registrara una falla de conectividad a nivel mundial. El problema afectó principalmente a Outlook, aunque también se reportaron inconvenientes con Teams y Copilot, plataformas utilizadas diariamente por empresas, estudiantes y trabajadores.

Las primeras señales de la interrupción comenzaron a registrarse alrededor de las 13:10 horas del Este de Estados Unidos, equivalentes a las 12:10 horas del centro de México, cuando las quejas de usuarios aumentaron considerablemente en Downdetector. Las dificultades incluían errores al intentar entrar a las cuentas, problemas para consultar mensajes y fallas al establecer comunicación con los servidores.

El número de reportes creció rápidamente hasta superar las 130 mil notificaciones relacionadas con Outlook, mientras que Microsoft 365 acumuló más de 48 mil reportes durante el momento de mayor actividad en la plataforma de monitoreo. Aunque estas cifras no representan necesariamente la cantidad de personas afectadas, evidenciaron el alcance de una interrupción que complicó las actividades de numerosos usuarios.

¿Por qué se cayó Outlook y qué pasó con Microsoft 365?

Ante el incremento de las quejas, Microsoft reconoció públicamente las afectaciones mediante su cuenta oficial de X, @MSFT365Status, donde informó que sus especialistas ya investigaban los problemas que impedían el funcionamiento habitual de algunos servicios.

De acuerdo con la compañía, el incidente estuvo relacionado con una sobrecarga en parte de la infraestructura tecnológica encargada de gestionar las conexiones. Esta situación ocasionó que las solicitudes de acceso no pudieran procesarse con normalidad, lo que provocó interrupciones y dificultades para utilizar las aplicaciones.

Microsoft confirmó problemas de conectividad en sus servicios a nivel mundial./ Pixabay

Aunque inicialmente los trabajos de diagnóstico se concentraron en Exchange Online y las afectaciones registradas en América, las investigaciones posteriores permitieron establecer que los errores no estaban limitados a ese continente. Microsoft amplió el alcance de su aviso al identificar que usuarios de otras regiones también podían experimentar problemas similares.

Para atender la situación, la empresa comenzó a redirigir las conexiones hacia diferentes puntos de su red internacional, con la intención de reducir la carga de los sistemas afectados y recuperar progresivamente la estabilidad de las plataformas.

Servicios afectados y cómo consultar el estado de Microsoft

Además de Outlook, las dificultades alcanzaron a otras herramientas del ecosistema de Microsoft. Entre los servicios con reportes de fallas se encontraron Exchange Online, Microsoft Teams y Copilot, así como distintas funciones de Microsoft 365 relacionadas con el acceso a documentos, aplicaciones de oficina y almacenamiento en línea.

Las afectaciones no fueron iguales para todos los usuarios. Mientras algunas personas tuvieron problemas para iniciar sesión o consultar sus correos, otras experimentaron lentitud y desconexiones intermitentes al intentar utilizar las plataformas, dependiendo del servicio y la región desde donde se conectaban.

Para mantener informados a los administradores y usuarios, Microsoft identificó el incidente mediante los códigos EX1550543 y MO1550821, disponibles en el Centro de administración de Microsoft 365. También es posible consultar las actualizaciones generales en el portal oficial de estado de los servicios de la compañía.