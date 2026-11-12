En redes sociales circulan advertencias sobre una supuesta interrupción mundial de electricidad, internet y servicios bancarios. Te explicamos de dónde surgió el rumor

El supuesto apagón mundial del 17 de noviembre de 2026 ha generado preocupación en redes sociales, donde circulan versiones que advierten sobre una interrupción de electricidad, internet y servicios bancarios durante varias horas o incluso días. Sin embargo, no existe evidencia de que vaya a ocurrir un corte eléctrico a nivel global.

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La confusión surgió por la coincidencia de varios acontecimientos, entre ellos un simulacro del sistema de alertas de emergencia de Estados Unidos y una escena de la serie Los Simpson que usuarios relacionaron con esa fecha.

¿Habrá un apagón mundial el 17 de noviembre?

No existe ningún anuncio oficial que confirme un apagón mundial para el martes 17 de noviembre. Tampoco hay información que respalde las versiones sobre una desconexión global de internet o la suspensión de servicios bancarios.

Lo que sí está programado es una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) en Estados Unidos, que busca comprobar el funcionamiento de sus mecanismos de comunicación ante situaciones de riesgo.

Este ejercicio no implica suspender el suministro eléctrico ni desconectar los servicios de telecomunicaciones en todo el mundo.

Los rumores sobre un apagón mundial se viralizaron en redes sociales y despertaron preocupación. / iStock

¿Qué tiene que ver Los Simpson con el supuesto apagón?

Las teorías también se relacionan con un episodio de la temporada 35 de Los Simpson, en el que aparece una situación de emergencia que provoca un apagón en Springfield.

Usuarios de redes sociales retomaron una escena en la que Lisa consulta su diario y aparece la fecha del 17 de noviembre. La coincidencia fue interpretada como una supuesta predicción de lo que ocurriría en 2026, aunque se trata de una historia de ficción.

¿El apagón mundial afectará a México?

Hasta el momento, no existe una alerta oficial que advierta sobre un apagón mundial o una suspensión generalizada del suministro eléctrico en México para esa fecha.

Por ello, las publicaciones que aseguran que el país se quedará sin luz, internet o servicios bancarios deben tomarse con cautela y verificarse mediante fuentes oficiales.