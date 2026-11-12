Horarios del Corona Capital 2026: llega el momento de hacer corajes por los empalmes de artistas

Conoce los horarios de cada artista y los escenarios donde se presentarán / Especial

El festival se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La cuenta regresiva para el Corona Capital 2026 ya comenzó y los organizadores dieron a conocer los horarios de las presentaciones para el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, por lo que los asistentes ya pueden organizar su recorrido y decidir qué conciertos disfrutarán durante los tres días del festival, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

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Esta edición reunirá a importantes representantes de la música internacional, con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como los principales encargados de cerrar cada jornada. A ellos se suman agrupaciones y solistas como Mumford & Sons, James Blake, The Kooks, CHVRCHES, The Offspring, Underworld, The xx, Johnny Marr y Lola Young, quienes ofrecerán presentaciones en los distintos escenarios instalados dentro del recinto.

Después de varios meses de expectativa desde el anuncio del cartel, la publicación de los horarios permitirá a los fanáticos identificar posibles cruces entre conciertos y calcular cuánto tiempo necesitarán para trasladarse de un escenario a otro. La programación también puede consultarse en la aplicación oficial de Corona Capital, disponible para dispositivos Android y iOS.

El Corona Capital 2026 se celebrará del 20 al 22 de noviembre en la CDMX / Especial

¿Cuáles son los horarios del Corona Capital 2026?

El festival contará con presentaciones distribuidas en cinco espacios: Corona, Corona Cero, Doritos, Nivea y Viva Tent, donde los artistas se presentarán de manera simultánea a lo largo de cada jornada. Por esta razón, es recomendable revisar con anticipación los horarios, especialmente cuando dos o más bandas favoritas tengan actuaciones programadas a la misma hora.

Los conciertos comenzarán durante la tarde y se extenderán hasta la madrugada del día siguiente. Las presentaciones estelares estarán a cargo de Gorillaz el viernes 20, Twenty One Pilots el sábado 21 y The Strokes el domingo 22 de noviembre, todos en el escenario Corona.

Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezarán los tres días del festival / Especial

Horarios del viernes 20 de noviembre: Gorillaz y Mumford & Sons

El primer día del Corona Capital 2026 tendrá una combinación de rock alternativo, indie, pop y música electrónica. Entre los conciertos más esperados destacan CHVRCHES, The Kooks, James Blake, Mumford & Sons y Gorillaz, aunque varias presentaciones coincidirán en sus horarios.

La jornada cerrará con Gorillaz, de las 23:00 a la 01:00 horas en el escenario Corona, mientras que James Blake y Mumford & Sons se presentarán simultáneamente de las 21:30 a las 23:00 horas.

Artista Horario Escenario Hot Milk 15:20 - 16:00 Corona Olive Jones 15:20 - 16:00 Nivea Darianna Everett 15:30 - 16:00 Viva Tent Absolutely 16:00 - 16:40 Corona Cero Friko 16:00 - 16:40 Doritos Anna Luna 16:30 - 17:00 Viva Tent Sofia Isella 16:40 - 17:20 Corona Thee Sinseers 16:40 - 17:20 Nivea Chezile 17:20 - 18:10 Doritos Violet Grohl 17:20 - 18:10 Corona Cero Model/Actriz 17:30 - 18:10 Viva Tent CHVRCHES 18:10 - 19:00 Corona Grace Ives 18:10 - 19:00 Nivea Rip Magic 18:40 - 19:30 Viva Tent CMAT 19:00 - 20:10 Corona Cero The Kooks 19:00 - 20:10 Doritos JMSN 20:00 - 21:00 Viva Tent Durand Jones & The Indications 20:10 - 21:30 Nivea Yung Lean 20:25 - 21:30 Corona James Blake 21:30 - 23:00 Corona Cero Mumford & Sons 21:30 - 23:00 Doritos Fcukers 21:40 - 22:40 Viva Tent Gorillaz 23:00 - 01:00 Corona Jamie xx 23:20 - 00:10 Viva Tent

Los asistentes ya pueden organizar sus recorridos para disfrutar de sus bandas favoritas / Especial

Horarios del sábado 21 de noviembre: Twenty One Pilots y The Offspring

Para el segundo día, el festival ofrecerá una programación que incluirá a Pierce The Veil, Mother Mother, The Offspring, Underworld y Twenty One Pilots, además de artistas emergentes y propuestas de música electrónica.

Uno de los momentos más importantes será la presentación de Twenty One Pilots, programada de las 23:00 a la 01:00 horas en el escenario Corona. Previamente, The Offspring y Underworld compartirán el horario de las 21:30 a las 23:00 horas en escenarios distintos.

Artista Horario Escenario Jordana 15:20 - 16:00 Nivea Quarters 15:20 - 16:00 Corona Felipe Gordon 15:30 - 16:00 Viva Tent Militarie Gun 16:00 - 16:40 Corona Cero We Are Scientists 16:00 - 16:40 Doritos Ms*Gloom 16:20 - 17:00 Viva Tent Sawyer Hill 16:40 - 17:20 Corona Strawberry Guy 16:40 - 17:20 Nivea Baby Queen 17:20 - 18:10 Corona Cero Dope Lemon 17:20 - 18:10 Doritos Princess Chelsea 17:30 - 18:10 Viva Tent Balu Brigada 18:10 - 19:00 Corona Σtella 18:10 - 19:00 Nivea The Hellp 18:40 - 19:30 Viva Tent Maisie Peters 19:00 - 20:10 Corona Cero Mother Mother 19:00 - 20:10 Doritos New Constellations 20:00 - 21:00 Viva Tent Børns 20:10 - 21:10 Nivea Pierce The Veil 20:10 - 21:30 Corona The Offspring 21:30 - 23:00 Doritos Underworld 21:30 - 23:00 Corona Cero Peaches 21:40 - 22:40 Viva Tent Sébastien Tellier 23:00 - 00:00 Nivea Twenty One Pilots 23:00 - 01:00 Corona Rikas 23:20 - 00:20 Viva Tent

Horarios del domingo 22 de noviembre: The Strokes y The xx

El último día del Corona Capital 2026 reunirá a figuras como The Black Crowes, Johnny Marr, Lola Young, The xx, Lil Yachty y Santigold, antes del concierto de cierre encabezado por The Strokes.

La banda neoyorquina The Strokes subirá al escenario Corona a las 23:00 horas y terminará a la 01:00 de la madrugada, mientras que The xx ofrecerá su presentación de las 21:30 a las 22:45 horas en el escenario Doritos.

Artista Horario Escenario Ratboys 15:20 - 16:00 Corona Roar 15:20 - 16:00 Nivea Céline Dessberg 15:30 - 16:00 Viva Tent Bad Suns 16:00 - 16:40 Doritos Freak Slug 16:00 - 16:40 Corona Cero Moyka 16:20 - 17:00 Viva Tent Good Kid 16:40 - 17:20 Corona Tipling Rock 16:40 - 17:20 Nivea Angine de Poitrine 17:20 - 18:10 Corona Cero Manic Street Preachers 17:20 - 18:10 Doritos Ninajirachi 17:30 - 18:10 Viva Tent Loyle Carner 18:10 - 19:00 Nivea The Black Crowes 18:10 - 19:00 Corona Ela Minus 18:40 - 19:30 Viva Tent BUNT. (In the Round) 19:00 - 20:10 Doritos Johnny Marr 19:10 - 20:10 Corona Cero Purity Ring 20:00 - 21:00 Viva Tent Tricky 20:10 - 21:30 Nivea Lola Young 20:20 - 21:20 Corona The xx 21:30 - 22:45 Doritos Rev Run 21:40 - 22:40 Viva Tent Lil Yachty 22:00 - 23:00 Corona Cero The Strokes 23:00 - 01:00 Corona Santigold 23:20 - 00:50 Viva Tent

¿Cómo consultar los horarios del Corona Capital 2026 desde el celular?

Los organizadores también pusieron a disposición del público la programación mediante la aplicación oficial de Corona Capital, disponible para dispositivos con sistemas operativos Android y iOS.

Esta herramienta permite consultar los horarios de las presentaciones y conocer los escenarios asignados a cada artista, lo que facilita la planeación de los recorridos durante el festival.

Una de las principales recomendaciones para los asistentes es revisar con anticipación los conciertos que se empalman, ya que algunas de las actuaciones más esperadas coinciden parcial o totalmente con otras presentaciones.

Por ejemplo, el viernes habrá que elegir entre James Blake y Mumford & Sons, quienes tienen el mismo horario; el sábado sucederá algo similar con The Offspring y Underworld, mientras que el domingo algunas actuaciones nocturnas coincidirán con el cierre encabezado por The Strokes.