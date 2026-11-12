La cuenta regresiva para el Corona Capital 2026 ya comenzó y los organizadores dieron a conocer los horarios de las presentaciones para el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, por lo que los asistentes ya pueden organizar su recorrido y decidir qué conciertos disfrutarán durante los tres días del festival, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

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Esta edición reunirá a importantes representantes de la música internacional, con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como los principales encargados de cerrar cada jornada. A ellos se suman agrupaciones y solistas como Mumford & Sons, James Blake, The Kooks, CHVRCHES, The Offspring, Underworld, The xx, Johnny Marr y Lola Young, quienes ofrecerán presentaciones en los distintos escenarios instalados dentro del recinto.

Después de varios meses de expectativa desde el anuncio del cartel, la publicación de los horarios permitirá a los fanáticos identificar posibles cruces entre conciertos y calcular cuánto tiempo necesitarán para trasladarse de un escenario a otro. La programación también puede consultarse en la aplicación oficial de Corona Capital, disponible para dispositivos Android y iOS.

El Corona Capital 2026 se celebrará del 20 al 22 de noviembre en la CDMX / Especial

¿Cuáles son los horarios del Corona Capital 2026?

El festival contará con presentaciones distribuidas en cinco espacios: Corona, Corona Cero, Doritos, Nivea y Viva Tent, donde los artistas se presentarán de manera simultánea a lo largo de cada jornada. Por esta razón, es recomendable revisar con anticipación los horarios, especialmente cuando dos o más bandas favoritas tengan actuaciones programadas a la misma hora.

Los conciertos comenzarán durante la tarde y se extenderán hasta la madrugada del día siguiente. Las presentaciones estelares estarán a cargo de Gorillaz el viernes 20, Twenty One Pilots el sábado 21 y The Strokes el domingo 22 de noviembre, todos en el escenario Corona.

Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezarán los tres días del festival / Especial

Horarios del viernes 20 de noviembre: Gorillaz y Mumford & Sons

El primer día del Corona Capital 2026 tendrá una combinación de rock alternativo, indie, pop y música electrónica. Entre los conciertos más esperados destacan CHVRCHES, The Kooks, James Blake, Mumford & Sons y Gorillaz, aunque varias presentaciones coincidirán en sus horarios.

La jornada cerrará con Gorillaz, de las 23:00 a la 01:00 horas en el escenario Corona, mientras que James Blake y Mumford & Sons se presentarán simultáneamente de las 21:30 a las 23:00 horas.

Artista

Horario

Escenario

Hot Milk

15:20 - 16:00

Corona

Olive Jones

15:20 - 16:00

Nivea

Darianna Everett

15:30 - 16:00

Viva Tent

Absolutely

16:00 - 16:40

Corona Cero

Friko

16:00 - 16:40

Doritos

Anna Luna

16:30 - 17:00

Viva Tent

Sofia Isella

16:40 - 17:20

Corona

Thee Sinseers

16:40 - 17:20

Nivea

Chezile

17:20 - 18:10

Doritos

Violet Grohl

17:20 - 18:10

Corona Cero

Model/Actriz

17:30 - 18:10

Viva Tent

CHVRCHES

18:10 - 19:00

Corona

Grace Ives

18:10 - 19:00

Nivea

Rip Magic

18:40 - 19:30

Viva Tent

CMAT

19:00 - 20:10

Corona Cero

The Kooks

19:00 - 20:10

Doritos

JMSN

20:00 - 21:00

Viva Tent

Durand Jones & The Indications

20:10 - 21:30

Nivea

Yung Lean

20:25 - 21:30

Corona

James Blake

21:30 - 23:00

Corona Cero

Mumford & Sons

21:30 - 23:00

Doritos

Fcukers

21:40 - 22:40

Viva Tent

Gorillaz

23:00 - 01:00

Corona

Jamie xx

23:20 - 00:10

Viva Tent

Los asistentes ya pueden organizar sus recorridos para disfrutar de sus bandas favoritas / Especial

Horarios del sábado 21 de noviembre: Twenty One Pilots y The Offspring

Para el segundo día, el festival ofrecerá una programación que incluirá a Pierce The Veil, Mother Mother, The Offspring, Underworld y Twenty One Pilots, además de artistas emergentes y propuestas de música electrónica.

Uno de los momentos más importantes será la presentación de Twenty One Pilots, programada de las 23:00 a la 01:00 horas en el escenario Corona. Previamente, The Offspring y Underworld compartirán el horario de las 21:30 a las 23:00 horas en escenarios distintos.

Artista

Horario

Escenario

Jordana

15:20 - 16:00

Nivea

Quarters

15:20 - 16:00

Corona

Felipe Gordon

15:30 - 16:00

Viva Tent

Militarie Gun

16:00 - 16:40

Corona Cero

We Are Scientists

16:00 - 16:40

Doritos

Ms*Gloom

16:20 - 17:00

Viva Tent

Sawyer Hill

16:40 - 17:20

Corona

Strawberry Guy

16:40 - 17:20

Nivea

Baby Queen

17:20 - 18:10

Corona Cero

Dope Lemon

17:20 - 18:10

Doritos

Princess Chelsea

17:30 - 18:10

Viva Tent

Balu Brigada

18:10 - 19:00

Corona

Σtella

18:10 - 19:00

Nivea

The Hellp

18:40 - 19:30

Viva Tent

Maisie Peters

19:00 - 20:10

Corona Cero

Mother Mother

19:00 - 20:10

Doritos

New Constellations

20:00 - 21:00

Viva Tent

Børns

20:10 - 21:10

Nivea

Pierce The Veil

20:10 - 21:30

Corona

The Offspring

21:30 - 23:00

Doritos

Underworld

21:30 - 23:00

Corona Cero

Peaches

21:40 - 22:40

Viva Tent

Sébastien Tellier

23:00 - 00:00

Nivea

Twenty One Pilots

23:00 - 01:00

Corona

Rikas

23:20 - 00:20

Viva Tent

Horarios del domingo 22 de noviembre: The Strokes y The xx

El último día del Corona Capital 2026 reunirá a figuras como The Black Crowes, Johnny Marr, Lola Young, The xx, Lil Yachty y Santigold, antes del concierto de cierre encabezado por The Strokes.

La banda neoyorquina The Strokes subirá al escenario Corona a las 23:00 horas y terminará a la 01:00 de la madrugada, mientras que The xx ofrecerá su presentación de las 21:30 a las 22:45 horas en el escenario Doritos.

Artista

Horario

Escenario

Ratboys

15:20 - 16:00

Corona

Roar

15:20 - 16:00

Nivea

Céline Dessberg

15:30 - 16:00

Viva Tent

Bad Suns

16:00 - 16:40

Doritos

Freak Slug

16:00 - 16:40

Corona Cero

Moyka

16:20 - 17:00

Viva Tent

Good Kid

16:40 - 17:20

Corona

Tipling Rock

16:40 - 17:20

Nivea

Angine de Poitrine

17:20 - 18:10

Corona Cero

Manic Street Preachers

17:20 - 18:10

Doritos

Ninajirachi

17:30 - 18:10

Viva Tent

Loyle Carner

18:10 - 19:00

Nivea

The Black Crowes

18:10 - 19:00

Corona

Ela Minus

18:40 - 19:30

Viva Tent

BUNT. (In the Round)

19:00 - 20:10

Doritos

Johnny Marr

19:10 - 20:10

Corona Cero

Purity Ring

20:00 - 21:00

Viva Tent

Tricky

20:10 - 21:30

Nivea

Lola Young

20:20 - 21:20

Corona

The xx

21:30 - 22:45

Doritos

Rev Run

21:40 - 22:40

Viva Tent

Lil Yachty

22:00 - 23:00

Corona Cero

The Strokes

23:00 - 01:00

Corona

Santigold

23:20 - 00:50

Viva Tent

¿Cómo consultar los horarios del Corona Capital 2026 desde el celular?

Los organizadores también pusieron a disposición del público la programación mediante la aplicación oficial de Corona Capital, disponible para dispositivos con sistemas operativos Android y iOS.

Esta herramienta permite consultar los horarios de las presentaciones y conocer los escenarios asignados a cada artista, lo que facilita la planeación de los recorridos durante el festival.

Una de las principales recomendaciones para los asistentes es revisar con anticipación los conciertos que se empalman, ya que algunas de las actuaciones más esperadas coinciden parcial o totalmente con otras presentaciones.

Por ejemplo, el viernes habrá que elegir entre James Blake y Mumford & Sons, quienes tienen el mismo horario; el sábado sucederá algo similar con The Offspring y Underworld, mientras que el domingo algunas actuaciones nocturnas coincidirán con el cierre encabezado por The Strokes.

Con los horarios disponibles, los fanáticos ya pueden preparar su itinerario para los tres días del Corona Capital 2026, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y organizar sus tiempos para disfrutar de la mayor cantidad posible de conciertos.