La cuenta regresiva para el Corona Capital 2026 ya comenzó y los organizadores dieron a conocer los horarios de las presentaciones para el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, por lo que los asistentes ya pueden organizar su recorrido y decidir qué conciertos disfrutarán durante los tres días del festival, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
Esta edición reunirá a importantes representantes de la música internacional, con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como los principales encargados de cerrar cada jornada. A ellos se suman agrupaciones y solistas como Mumford & Sons, James Blake, The Kooks, CHVRCHES, The Offspring, Underworld, The xx, Johnny Marr y Lola Young, quienes ofrecerán presentaciones en los distintos escenarios instalados dentro del recinto.
Después de varios meses de expectativa desde el anuncio del cartel, la publicación de los horarios permitirá a los fanáticos identificar posibles cruces entre conciertos y calcular cuánto tiempo necesitarán para trasladarse de un escenario a otro. La programación también puede consultarse en la aplicación oficial de Corona Capital, disponible para dispositivos Android y iOS.
¿Cuáles son los horarios del Corona Capital 2026?
El festival contará con presentaciones distribuidas en cinco espacios: Corona, Corona Cero, Doritos, Nivea y Viva Tent, donde los artistas se presentarán de manera simultánea a lo largo de cada jornada. Por esta razón, es recomendable revisar con anticipación los horarios, especialmente cuando dos o más bandas favoritas tengan actuaciones programadas a la misma hora.
Los conciertos comenzarán durante la tarde y se extenderán hasta la madrugada del día siguiente. Las presentaciones estelares estarán a cargo de Gorillaz el viernes 20, Twenty One Pilots el sábado 21 y The Strokes el domingo 22 de noviembre, todos en el escenario Corona.
Horarios del viernes 20 de noviembre: Gorillaz y Mumford & Sons
El primer día del Corona Capital 2026 tendrá una combinación de rock alternativo, indie, pop y música electrónica. Entre los conciertos más esperados destacan CHVRCHES, The Kooks, James Blake, Mumford & Sons y Gorillaz, aunque varias presentaciones coincidirán en sus horarios.
La jornada cerrará con Gorillaz, de las 23:00 a la 01:00 horas en el escenario Corona, mientras que James Blake y Mumford & Sons se presentarán simultáneamente de las 21:30 a las 23:00 horas.
Artista
Horario
Escenario
Hot Milk
15:20 - 16:00
Corona
Olive Jones
15:20 - 16:00
Nivea
Darianna Everett
15:30 - 16:00
Viva Tent
Absolutely
16:00 - 16:40
Corona Cero
Friko
16:00 - 16:40
Doritos
Anna Luna
16:30 - 17:00
Viva Tent
Sofia Isella
16:40 - 17:20
Corona
Thee Sinseers
16:40 - 17:20
Nivea
Chezile
17:20 - 18:10
Doritos
Violet Grohl
17:20 - 18:10
Corona Cero
Model/Actriz
17:30 - 18:10
Viva Tent
CHVRCHES
18:10 - 19:00
Corona
Grace Ives
18:10 - 19:00
Nivea
Rip Magic
18:40 - 19:30
Viva Tent
CMAT
19:00 - 20:10
Corona Cero
The Kooks
19:00 - 20:10
Doritos
JMSN
20:00 - 21:00
Viva Tent
Durand Jones & The Indications
20:10 - 21:30
Nivea
Yung Lean
20:25 - 21:30
Corona
James Blake
21:30 - 23:00
Corona Cero
Mumford & Sons
21:30 - 23:00
Doritos
Fcukers
21:40 - 22:40
Viva Tent
Gorillaz
23:00 - 01:00
Corona
Jamie xx
23:20 - 00:10
Viva Tent
Horarios del sábado 21 de noviembre: Twenty One Pilots y The Offspring
Para el segundo día, el festival ofrecerá una programación que incluirá a Pierce The Veil, Mother Mother, The Offspring, Underworld y Twenty One Pilots, además de artistas emergentes y propuestas de música electrónica.
Uno de los momentos más importantes será la presentación de Twenty One Pilots, programada de las 23:00 a la 01:00 horas en el escenario Corona. Previamente, The Offspring y Underworld compartirán el horario de las 21:30 a las 23:00 horas en escenarios distintos.
Artista
Horario
Escenario
Jordana
15:20 - 16:00
Nivea
Quarters
15:20 - 16:00
Corona
Felipe Gordon
15:30 - 16:00
Viva Tent
Militarie Gun
16:00 - 16:40
Corona Cero
We Are Scientists
16:00 - 16:40
Doritos
Ms*Gloom
16:20 - 17:00
Viva Tent
Sawyer Hill
16:40 - 17:20
Corona
Strawberry Guy
16:40 - 17:20
Nivea
Baby Queen
17:20 - 18:10
Corona Cero
Dope Lemon
17:20 - 18:10
Doritos
Princess Chelsea
17:30 - 18:10
Viva Tent
Balu Brigada
18:10 - 19:00
Corona
Σtella
18:10 - 19:00
Nivea
The Hellp
18:40 - 19:30
Viva Tent
Maisie Peters
19:00 - 20:10
Corona Cero
Mother Mother
19:00 - 20:10
Doritos
New Constellations
20:00 - 21:00
Viva Tent
Børns
20:10 - 21:10
Nivea
Pierce The Veil
20:10 - 21:30
Corona
The Offspring
21:30 - 23:00
Doritos
Underworld
21:30 - 23:00
Corona Cero
Peaches
21:40 - 22:40
Viva Tent
Sébastien Tellier
23:00 - 00:00
Nivea
Twenty One Pilots
23:00 - 01:00
Corona
Rikas
23:20 - 00:20
Viva Tent
Horarios del domingo 22 de noviembre: The Strokes y The xx
El último día del Corona Capital 2026 reunirá a figuras como The Black Crowes, Johnny Marr, Lola Young, The xx, Lil Yachty y Santigold, antes del concierto de cierre encabezado por The Strokes.
La banda neoyorquina The Strokes subirá al escenario Corona a las 23:00 horas y terminará a la 01:00 de la madrugada, mientras que The xx ofrecerá su presentación de las 21:30 a las 22:45 horas en el escenario Doritos.
Artista
Horario
Escenario
Ratboys
15:20 - 16:00
Corona
Roar
15:20 - 16:00
Nivea
Céline Dessberg
15:30 - 16:00
Viva Tent
Bad Suns
16:00 - 16:40
Doritos
Freak Slug
16:00 - 16:40
Corona Cero
Moyka
16:20 - 17:00
Viva Tent
Good Kid
16:40 - 17:20
Corona
Tipling Rock
16:40 - 17:20
Nivea
Angine de Poitrine
17:20 - 18:10
Corona Cero
Manic Street Preachers
17:20 - 18:10
Doritos
Ninajirachi
17:30 - 18:10
Viva Tent
Loyle Carner
18:10 - 19:00
Nivea
The Black Crowes
18:10 - 19:00
Corona
Ela Minus
18:40 - 19:30
Viva Tent
BUNT. (In the Round)
19:00 - 20:10
Doritos
Johnny Marr
19:10 - 20:10
Corona Cero
Purity Ring
20:00 - 21:00
Viva Tent
Tricky
20:10 - 21:30
Nivea
Lola Young
20:20 - 21:20
Corona
The xx
21:30 - 22:45
Doritos
Rev Run
21:40 - 22:40
Viva Tent
Lil Yachty
22:00 - 23:00
Corona Cero
The Strokes
23:00 - 01:00
Corona
Santigold
23:20 - 00:50
Viva Tent
¿Cómo consultar los horarios del Corona Capital 2026 desde el celular?
Los organizadores también pusieron a disposición del público la programación mediante la aplicación oficial de Corona Capital, disponible para dispositivos con sistemas operativos Android y iOS.
Esta herramienta permite consultar los horarios de las presentaciones y conocer los escenarios asignados a cada artista, lo que facilita la planeación de los recorridos durante el festival.
Una de las principales recomendaciones para los asistentes es revisar con anticipación los conciertos que se empalman, ya que algunas de las actuaciones más esperadas coinciden parcial o totalmente con otras presentaciones.
Por ejemplo, el viernes habrá que elegir entre James Blake y Mumford & Sons, quienes tienen el mismo horario; el sábado sucederá algo similar con The Offspring y Underworld, mientras que el domingo algunas actuaciones nocturnas coincidirán con el cierre encabezado por The Strokes.
Con los horarios disponibles, los fanáticos ya pueden preparar su itinerario para los tres días del Corona Capital 2026, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y organizar sus tiempos para disfrutar de la mayor cantidad posible de conciertos.