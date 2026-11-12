Ante el inicio del Buen Fin 2026, la SSPC advierte sobre ofertas falsas, enlaces sospechosos y robo de datos bancarios. Conoce las recomendaciones para comprar sin caer en engaños

Una oferta demasiado barata, un mensaje que promete premios o un enlace que solicita información bancaria podrían convertirse en una trampa durante el Buen Fin 2026. Ante el aumento de las compras por internet, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta para que los consumidores identifiquen posibles fraudes y eviten poner en riesgo su dinero al aprovechar los descuentos de temporada.

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La advertencia fue difundida el martes 10 de noviembre de 2026, mediante el comunicado 425 de la dependencia, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas. Las recomendaciones están dirigidas a quienes realizarán compras durante el Buen Fin, del viernes 13 al martes 17 de noviembre, especialmente a los interesados en productos tecnológicos, artículos para el hogar y prendas de vestir, que se encuentran entre las categorías más buscadas.

Aunque las plataformas digitales permiten consultar precios y adquirir productos sin salir de casa, las autoridades consideran necesario reforzar las medidas de protección. "En este contexto, las compras por internet han cobrado relevancia, ya que permiten comparar precios, consultar las características de los productos y realizar transacciones desde cualquier lugar. Sin embargo, también es importante adoptar medidas de seguridad para evitar que los datos personales y bancarios queden expuestos ante posibles engaños o actividades fraudulentas", señaló la SSPC.

¿Cómo identificar una oferta falsa durante el Buen Fin 2026?

Una de las principales señales de alerta son las promociones que ofrecen descuentos extraordinarios o que presionan al comprador para pagar inmediatamente. La SSPC recomienda desconfiar de los mensajes que anuncian premios, devoluciones de dinero o supuestos problemas con un pedido, principalmente cuando solicitan datos personales mediante enlaces enviados por WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales. Antes de ingresar a una promoción, lo más seguro es buscar directamente el sitio oficial de la tienda.

Las ofertas falsas pueden poner en riesgo los datos personales y bancarios de los consumidores./ RS

Otro aspecto fundamental es revisar la dirección electrónica antes de proporcionar información financiera, ya que algunas páginas fraudulentas pueden utilizar nombres o diseños similares a los de negocios conocidos. Las autoridades también aconsejan no compartir contraseñas, NIP ni códigos de verificación por teléfono o mensajes, además de mantener actualizados los dispositivos y las aplicaciones. Para realizar una compra, únicamente deben proporcionarse los datos indispensables a través de plataformas confiables.

La dependencia también recordó que una buena oferta no termina al seleccionar el producto, pues antes de pagar es necesario conocer las garantías, políticas de privacidad, gastos y tiempos de entrega, así como las condiciones de devolución. Una vez concretada la operación, se deben guardar los recibos, facturas, correos de confirmación y números de seguimiento, ya que estos documentos pueden servir como respaldo si el artículo no llega, existe un cobro incorrecto o es necesario presentar una reclamación.

Qué hacer si detectas un fraude o un cargo no reconocido

Si después de comprar durante el Buen Fin 2026 aparece un movimiento bancario que no reconoces, la SSPC recomienda comunicarse inmediatamente con el banco para reportar la operación y solicitar las medidas de protección correspondientes. También es importante cambiar las contraseñas cuando exista sospecha de robo de información o accesos no autorizados, además de acudir a las autoridades competentes para recibir orientación sobre una posible denuncia.