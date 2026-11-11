Una extrabajadora de la empresaria denunció presunta discriminación, represalias y diversos incidentes ocurridos en su residencia

Kylie Jenner enfrenta una nueva controversia legal luego de que una exempleada presentara una demanda en su contra por presuntas irregularidades laborales ocurridas mientras trabajaba en sus propiedades. La denuncia incluye señalamientos de discriminación, represalias, falta de pago de horas extra y despido injustificado, además de una serie de incidentes que, según la trabajadora, pusieron en riesgo su integridad física.

La nueva acción judicial fue presentada el 5 de noviembre de 2026 ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, en California, por Dinora Carolina Cabria Amaya, quien trabajó para la empresaria. La demanda también señala a compañías relacionadas con Jenner y a varios integrantes de su equipo, de acuerdo con los documentos judiciales citados por Page Six.

Con este caso, la fundadora de Kylie Cosmetics acumula cuatro demandas presentadas por exempleadas en un periodo de siete meses. Aunque los señalamientos corresponden a diferentes trabajadoras y circunstancias, los procesos tienen en común acusaciones relacionadas con las condiciones laborales dentro del entorno profesional de la celebridad.

Kylie Jenner enfrenta una nueva demanda presentada por una exempleada / FB: @KylieJenner

Entre los hechos denunciados por Cabria Amaya destaca un episodio en el que asegura haber quedado encerrada durante más de una hora en el vestidor de Jenner, sin recibir ayuda inmediata para salir. La exempleada también relata un accidente con gas pimienta y la mordedura de uno de los perros de la empresaria.

¿Por qué una exempleada volvió a demandar a Kylie Jenner?

La denuncia más reciente señala que Cabria Amaya habría enfrentado distintas situaciones durante su relación laboral, algunas de las cuales, según su versión, no fueron atendidas adecuadamente por sus superiores. Además de reclamar una compensación económica por los daños que asegura haber sufrido, solicita el pago de salarios y horas extra que presuntamente quedaron pendientes.

Uno de los episodios descritos ocurrió cuando una supervisora le habría indicado que ingresara al vestidor de Kylie Jenner mediante un código de acceso. Una vez dentro, la puerta se cerró y la trabajadora afirma que no pudo abrirla para salir, por lo que comenzó a experimentar angustia al darse cuenta de que estaba atrapada.

De acuerdo con la demanda, la mujer permaneció encerrada durante más de una hora y llamó a su supervisora, identificada como Laura Dooley, para solicitar ayuda. Sin embargo, Cabria Amaya sostiene que la encargada se habría burlado de su situación y le habría explicado que no había nadie disponible en la residencia para abrir la puerta, además de negarse a proporcionarle la contraseña.

La exempleada considera que este incidente forma parte de las condiciones de trabajo que motivaron su denuncia. No obstante, se trata de hechos expuestos por la demandante que todavía deberán ser examinados dentro del procedimiento judicial.

Una extrabajadora denunció haber quedado encerrada en el vestidor de Jenner / FB: @KylieJenner

Gas pimienta y una mordedura: los otros incidentes denunciados

El presunto encierro no es el único acontecimiento mencionado en los documentos judiciales. La trabajadora también asegura que, en septiembre de 2025, sufrió un accidente cuando un recipiente de gas pimienta guardado en un cajón se activó de manera accidental y el contenido alcanzó su rostro.

Según su relato, la sustancia le provocó ardor en la cara y los ojos, irritación y visión borrosa. La denunciante afirma que, antes de poder buscar atención médica, recibió instrucciones para elaborar un informe del incidente y entregarlo al personal de seguridad de la empresaria.

Aproximadamente un mes después, en octubre de 2025, Cabria Amaya habría sufrido otra lesión mientras realizaba labores de limpieza en el espacio destinado a una de las mascotas de Jenner. En esa ocasión, asegura que uno de los perros la mordió y que, pese a informar lo sucedido, no recibió la asistencia que esperaba de sus superiores.

La mujer sostiene que tuvo que adquirir medicamentos por su cuenta para atender la lesión. Ambos episodios fueron incluidos en la demanda como parte de los señalamientos relacionados con las condiciones de seguridad y atención que presuntamente recibió durante su empleo.

Los procesos judiciales contra Kylie Jenner continúan sin una resolución definitiva / FB: @KylieJenner

¿Cuáles son las otras tres demandas contra Kylie Jenner?

La acción presentada por Cabria Amaya se suma a tres procesos laborales iniciados desde abril de 2026, en los que otras exempleadas también denunciaron situaciones que consideran contrarias a sus derechos.

Una de las primeras denuncias fue presentada por Angelica Hernández Vásquez, quien trabajó en labores domésticas y acusó a Jenner y a integrantes de su equipo de presunta discriminación y acoso. Entre los motivos que mencionó se encuentran su origen salvadoreño, su religión católica y su situación migratoria. También sostuvo que recibió un trato humillante y que sus inconformidades no fueron atendidas.

Posteriormente, Juana Delgado Soto, otra exempleada doméstica, inició un procedimiento por presuntos actos de acoso, discriminación y represalias. En su denuncia afirmó que le ordenaban ocultarse en determinadas áreas de la propiedad cuando Jenner se encontraba en casa y que enfrentaba restricciones para utilizar algunas instalaciones básicas.

El tercer caso fue presentado en junio por una mujer que trabajó como chef privada y cuya identidad aparece protegida bajo el nombre de Jane Doe. La demandante acusó presunta discriminación relacionada con su embarazo, jornadas laborales excesivas y despido injustificado.