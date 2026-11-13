¿Se rompen las pantallas del iPhone Duo? Apple responde a las quejas por su nuevo modelo

La empresa reconoció afectaciones en algunas unidades y recomendó solicitar una revisión / Especial

Usuarios reportaron grietas y líneas brillantes en la pantalla interna del celular desplegable

El lanzamiento del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, se ha visto acompañado de reportes sobre pantallas internas dañadas a pocos días de comenzar a utilizar el dispositivo. Algunos compradores aseguraron que aparecieron grietas, marcas y líneas brillantes cerca del pliegue central, lo que generó preocupación por la resistencia del nuevo modelo, cuyo precio inicial en Estados Unidos es de 1,999 dólares.

Las quejas comenzaron a difundirse después de que el equipo llegara a las tiendas el pasado 23 de octubre de 2026, cuando usuarios compartieron fotografías y testimonios sobre posibles defectos en el mecanismo plegable. Ante la circulación de estas publicaciones, Apple reconoció reportes relacionados con un número reducido de unidades y recomendó a los propietarios afectados comunicarse con su servicio de atención para revisar las opciones de reemplazo.

Usuarios reportaron daños en la pantalla plegable del nuevo iPhone Duo / Especial

Aunque la compañía sostiene que los casos reportados representan una proporción pequeña de los dispositivos comercializados, todavía no existe una explicación oficial definitiva sobre el origen del problema. Mientras tanto, especialistas en reparación y filtradores de información tecnológica han planteado distintas hipótesis relacionadas con la bisagra, los materiales utilizados y la estructura de la pantalla flexible.

¿Qué está pasando con las pantallas del iPhone Duo?

Los reportes de usuarios coinciden en que las afectaciones aparecen principalmente en la pantalla interior del iPhone Duo, justo en la zona donde el teléfono se dobla para abrirse y cerrarse. Entre los daños mencionados se encuentran líneas horizontales luminosas, pequeñas grietas y marcas visibles que, en algunos casos, habrían surgido durante los primeros días de uso.

Algunos compradores también describieron un ligero sonido mecánico al manipular el dispositivo, lo que despertó sospechas sobre el funcionamiento de la bisagra. Sin embargo, la aparición de estos síntomas no permite determinar por sí sola que todos los equipos tengan un defecto de fabricación, ni que el mecanismo sea necesariamente el responsable de las roturas.

Apple reconoció fallas en algunas unidades de su primer teléfono plegable / Especial

La situación adquirió mayor relevancia debido a que el iPhone Duo representa la primera incursión de Apple en el mercado de los teléfonos plegables. Su diseño incorpora una pantalla interna de 7.6 pulgadas y una exterior de 5.4 pulgadas, además de una estructura de titanio y un mecanismo desarrollado para soportar los movimientos de apertura y cierre.

A pesar de las imágenes que circulan en redes sociales, también se ha advertido que algunas publicaciones podrían incluir fotografías manipuladas o generadas mediante inteligencia artificial. Por ello, resulta importante distinguir entre los casos documentados y el contenido cuya autenticidad no ha sido comprobada.

¿Qué dijo Apple sobre las fallas del iPhone Duo?

Ante los reportes de usuarios, Apple reconoció que algunas unidades del iPhone Duo presentaron problemas en la pantalla interna, aunque señaló que las afectaciones corresponden a una cantidad reducida de dispositivos.

La compañía indicó que los equipos involucrados parecen mostrar el defecto poco tiempo después de comenzar a utilizarse, una característica que podría ayudar a identificar los casos afectados y determinar si existe algún elemento en común entre ellos.

Especialistas investigan si la bisagra está relacionada con los daños / Especial

Como medida de atención, Apple recomendó a los propietarios que detecten grietas, líneas o daños anormales comunicarse con AppleCare o acudir a un centro de servicio autorizado, donde podrán solicitar una revisión del dispositivo y conocer las opciones de reparación o reemplazo correspondientes.

Sin embargo, la empresa no ha confirmado públicamente la causa técnica de las fallas, ni ha anunciado un retiro generalizado de unidades del mercado. Tampoco existe una confirmación oficial de que todos los teléfonos fabricados con determinados componentes estén expuestos al mismo problema.

Por ahora, la respuesta se concentra en atender los casos reportados y continuar con el análisis de los equipos que presentan daños.

¿La bisagra del iPhone Duo es la responsable de las pantallas rotas?

Una de las principales hipótesis apunta al mecanismo de la bisagra, debido a que las afectaciones descritas por algunos usuarios se encuentran cerca de la zona donde se pliega la pantalla.

La firma especializada en reparación de dispositivos electrónicos iFixit examinó el diseño del equipo y destacó la complejidad de su estructura interna, donde numerosas piezas deben trabajar de manera coordinada para permitir que la pantalla se abra y cierre sin sufrir daños.

En la información difundida sobre el análisis técnico, Kyle Wiens, director ejecutivo de iFixit, explicó la importancia de la precisión de los componentes utilizados en este tipo de teléfonos:

"La bisagra está compuesta por docenas de piezas con una precisión extrema. Una mínima variación de fabricación o un simple grano de arena pueden dañar el frágil panel que protege".

La explicación permite entender por qué los teléfonos plegables requieren mecanismos especialmente precisos. A diferencia de los dispositivos convencionales, su pantalla debe soportar movimientos repetidos y mantenerse alineada con las piezas que la sostienen.

¿Cuánto cuesta reparar la pantalla del iPhone Duo?

Uno de los aspectos que más preocupa a los propietarios del nuevo teléfono plegable es el costo de reparación de su pantalla interna, debido a que se trata de uno de los componentes más complejos y delicados del dispositivo.

En Estados Unidos, la reparación de la pantalla interior del iPhone Duo fuera de cobertura tiene un costo estimado de 999 dólares, una cantidad equivalente a aproximadamente la mitad del precio inicial del equipo, que comienza en 1,999 dólares.

Para los usuarios que cuentan con AppleCare+, el costo de servicio por daño accidental en la pantalla interna es considerablemente menor, aunque depende de las condiciones de la cobertura contratada.