Salvador ‘N’, acusado de envenenar perros en la Condesa, no saldrá de prisión por esta razón

La representación de las víctimas señaló que aún faltan seis casos por judicializar / Especial

El sujeto permanecerá en el Reclusorio Norte luego de que sus abogados desistieran de solicitar un cambio de medida cautelar

Salvador ‘N’, señalado por presuntamente envenenar perros en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, continuará en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, después de que su defensa desistiera de la audiencia en la que pretendía solicitar un cambio de medida cautelar para que pudiera enfrentar su proceso penal en libertad. La decisión se produjo durante una diligencia judicial que había sido promovida por los propios abogados del imputado.

La audiencia estaba programada para revisar la situación jurídica del acusado y analizar la posibilidad de modificar las condiciones bajo las cuales permanece detenido. Sin embargo, una vez ante el juez de Control, la defensa solicitó que no se desarrollara la audiencia, por lo que no se realizó el debate sobre el cambio de medida cautelar y Salvador ‘N’ continuará privado de la libertad mientras avanza el procedimiento correspondiente.

Salvador ‘N’ continuará en prisión preventiva por el caso de perros envenenados en la Condesa / Especial

El caso ha provocado preocupación entre habitantes de la colonia Condesa, donde se han denunciado distintos episodios de presunto envenenamiento de animales. Antes de la diligencia judicial, vecinos se manifestaron afuera de las salas de oralidad ubicadas en Doctor Lavista, con el objetivo de expresar su rechazo a una posible liberación del acusado y exigir que las investigaciones relacionadas con otros perros afectados continúen.

¿Por qué el presunto envenenador de perros de la Condesa seguirá en prisión?

La defensa de Salvador ‘N’ había solicitado una audiencia para buscar la modificación de la prisión preventiva justificada que actualmente cumple en el Reclusorio Norte. El propósito era que el imputado pudiera continuar con su proceso penal sin permanecer recluido, aunque sujeto a las condiciones que eventualmente estableciera la autoridad judicial.

No obstante, durante la diligencia, sus representantes legales optaron por desistirse de la solicitud, de modo que el juez no resolvió una nueva medida cautelar y se mantuvo la situación vigente. Esto significa que la permanencia del acusado en prisión no derivó de una nueva resolución que rechazara su libertad, sino de que su defensa decidió no continuar con la petición presentada.

La defensa del imputado desistió de solicitar un cambio de medida cautelar / Especial

De acuerdo con la información disponible, entre los argumentos que la defensa buscaba presentar se encontraba la posibilidad de que Salvador ‘N’ recibiera tratamiento psicológico, como parte de su estrategia para solicitar condiciones distintas a la prisión preventiva. Sin embargo, al no desarrollarse la audiencia, no se discutió formalmente esta propuesta.

¿Cuántos perros están relacionados con las investigaciones contra Salvador ‘N’?

Al concluir la diligencia, Sofía Marín, abogada de una de las víctimas, explicó que el procedimiento judicial actual corresponde únicamente al caso de Ramoncito, uno de los perros que presuntamente fue víctima de envenenamiento en la colonia Condesa.

La representante legal señaló que todavía existen investigaciones pendientes relacionadas con otros tres perros que perdieron la vida y tres más que resultaron lesionados, por lo que pidió que las autoridades ministeriales continúen con los procedimientos necesarios para llevar estos casos ante un juez.

Esto significa que, además del caso de Ramoncito, hay seis casos de animales afectados que, según la abogada, aún deben ser judicializados. La información proporcionada no precisa si todas estas investigaciones se encuentran en la misma etapa ni cuándo podrían ser presentadas formalmente ante las autoridades judiciales.

La abogada de las víctimas señaló que aún faltan seis casos por judicializar / Especial

La abogada insistió en la importancia de que las denuncias sean atendidas y que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, con el propósito de determinar las responsabilidades correspondientes y evitar que otros animales puedan resultar afectados.

¿Por qué las víctimas se oponen a que Salvador ‘N’ quede en libertad?

Sofía Marín expresó su preocupación por la posibilidad de que el imputado enfrente su proceso fuera de prisión, al considerar que los hechos investigados podrían representar un riesgo más allá de los animales que presuntamente fueron envenenados.

La abogada argumentó que los cebos que contenían sustancias tóxicas también pudieron haber sido consumidos accidentalmente por niños, debido a que estos objetos habrían estado expuestos en espacios donde transitan habitantes de la colonia. Desde su perspectiva, esta situación representa un peligro para la comunidad y debe tomarse en cuenta al analizar cualquier solicitud de libertad.

Es importante precisar que estas consideraciones corresponden a la postura de la representación legal de las víctimas y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad penal del acusado.

Por ahora, Salvador ‘N’ mantiene la condición de imputado y su presunta participación en los hechos deberá establecerse mediante el proceso penal, bajo el principio de presunción de inocencia.

Vecinos de la Condesa protestan antes de la audiencia

La audiencia estuvo acompañada por una manifestación de vecinos de la colonia Condesa, quienes acudieron a las inmediaciones de las salas de oralidad de Doctor Lavista, en la Ciudad de México, para expresar su preocupación por el caso y exigir que se mantenga la atención de las autoridades.

Los habitantes han manifestado inquietud ante los reportes de animales presuntamente intoxicados, especialmente por el riesgo que podría representar la presencia de sustancias peligrosas en espacios de uso común.

La movilización también reflejó la exigencia de que las investigaciones no se limiten al expediente que actualmente se encuentra ante un juez, sino que se dé seguimiento a las denuncias relacionadas con los demás perros afectados.

¿Qué sigue en el proceso contra Salvador ‘N’?

Tras el desistimiento de su defensa, Salvador ‘N’ permanecerá bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, mientras continúa el proceso penal relacionado con el caso de Ramoncito.