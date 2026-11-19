La Cámara de Diputados aprobó nuevas medidas contra el maltrato animal que incluyen multas, arrestos de hasta 36 horas y un padrón de infractores

Si tienes un perro, un gato u otra mascota en casa, hay nuevas disposiciones que debes conocer. Este miércoles 18 de noviembre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó una legislación que contempla multas, arrestos y otras sanciones para quienes maltraten, abandonen o descuiden a los animales en México.

La Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales recibió 470 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra. El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, está integrado por seis títulos y 125 artículos, y reconoce a los animales como seres sintientes que requieren cuidados adecuados para su desarrollo y bienestar.

¿Qué obligaciones tendrás con tus mascotas con la nueva ley?

La legislación establece que cualquier persona responsable de un animal deberá garantizarle agua limpia, alimentación suficiente, atención veterinaria y un espacio apropiado para vivir. También tendrá que procurar su bienestar físico y mental, permitirle realizar actividades propias de su especie y evitar situaciones que comprometan su seguridad.

Entre las nuevas disposiciones también se encuentra la obligación de mantener identificadas a las mascotas, prevenir escapes y evitar que permanezcan en lugares con hacinamiento o expuestas a condiciones ambientales peligrosas. Además, se contempla la creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía para fortalecer el seguimiento de su cuidado.

Dueños de mascotas deberán garantizar alimentación, agua, atención veterinaria y espacios adecuados./ Pixabay

Otro cambio importante está relacionado con la compraventa de animales, pues únicamente podrán comercializarse en establecimientos registrados y autorizados. La normativa contempla prohibiciones para venderlos en mercados, tianguis, vehículos o la vía pública, así como ofrecer ejemplares enfermos, entregarlos como premios o comercializarlos por internet sin cumplir los requisitos correspondientes.

Multas y hasta 36 horas de arresto por maltrato animal

Quienes incumplan las disposiciones podrían enfrentar multas de 50 a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la infracción. También se contemplan arrestos administrativos de hasta 36 horas, decomiso de animales, clausura de negocios y suspensión o cancelación de permisos, según la gravedad de cada caso.

La legislación también prevé que las personas responsables de determinadas infracciones sean incorporadas a un Padrón de Personas Infractoras, donde podrían permanecer entre uno y cinco años. Además, deberán cubrir los gastos necesarios para la recuperación del animal afectado cuando corresponda, mientras que los negocios que incumplan las reglas podrían perder sus autorizaciones.

Aunque el Congreso ya aprobó la nueva ley, las sanciones todavía no entran en vigor de manera inmediata. El decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que comenzará a aplicarse 60 días naturales después de dicha publicación, además de contemplar plazos para implementar los registros y adecuar las disposiciones locales.