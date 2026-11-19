Protección Civil advierte temperaturas de hasta 4 grados en seis alcaldías de la Ciudad de México. Conoce las zonas afectadas, los horarios de mayor frío y las recomendaciones para protegerte

El frío volverá a sentirse con fuerza en la Ciudad de México este jueves 19 de noviembre de 2026, principalmente en las zonas altas de la capital, donde el termómetro podría descender hasta los 4 grados Celsius. Ante estas condiciones, las autoridades activaron la alerta amarilla en seis alcaldías y pidieron a la población tomar precauciones antes de salir de casa.

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El aviso fue emitido este miércoles 18 de noviembre por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), que prevé temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada y las primeras horas del día. La dependencia advirtió que las condiciones podrían representar un riesgo, especialmente para personas que deben trasladarse temprano a sus trabajos o escuelas.

¿Qué alcaldías de CDMX tendrán temperaturas de hasta 4 grados?

La alerta amarilla estará vigente en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, demarcaciones donde se espera el descenso de temperatura más importante. Aunque el aviso se concentra en estas seis zonas, otras partes de la Ciudad de México también podrían registrar un ambiente frío durante la mañana.

De acuerdo con Protección Civil, el horario de mayor frío será de las 4:00 a las 8:00 horas del jueves 19 de noviembre, por lo que quienes salgan durante ese periodo deberán utilizar ropa abrigadora y evitar permanecer demasiado tiempo a la intemperie.

Niños y adultos mayores deben tomar precauciones ante las bajas temperaturas previstas para el 19 de noviembre./ RS

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un ambiente frío a muy frío en las zonas altas del Valle de México, con posibles bancos de niebla. Para la tarde, las temperaturas en la capital podrían recuperarse hasta alcanzar máximas de entre 21 y 23 grados Celsius, aunque también existe probabilidad de lluvias.

Recomendaciones de Protección Civil ante las bajas temperaturas

Para evitar problemas de salud, la SGIRPC recomienda utilizar al menos tres capas de ropa, cubrir nariz y boca al salir y evitar cambios repentinos de temperatura. Estas medidas son especialmente importantes para niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes pueden ser más vulnerables durante los días fríos.

La SGIRPC recomienda abrigarse bien ante el descenso de temperaturas en la Ciudad de México./ X: @SGIRPC_CDMX