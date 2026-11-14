México se prepara para el frío: ¿qué es el vórtice polar y qué estados podrían verse afectados?

El vórtice polar podría favorecer la llegada de aire frío a México durante noviembre de 2026. / iStock

Un posible debilitamiento del vórtice polar podría favorecer la llegada de aire ártico a distintas regiones del hemisferio norte. Conoce qué se sabe sobre sus efectos en México

México podría experimentar nuevos descensos de temperatura durante noviembre de 2026, mientras especialistas en meteorología mantienen la atención sobre el comportamiento del vórtice polar, un fenómeno atmosférico que puede favorecer la llegada de masas de aire extremadamente frío a regiones alejadas del Ártico.

Las proyecciones sobre un posible debilitamiento de este sistema han generado inquietud ante la posibilidad de que se presenten heladas, temperaturas bajo cero y episodios de frío intenso durante las próximas semanas. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que México vaya a enfrentar una ola de frío extremo provocada directamente por el vórtice polar.

De acuerdo con información meteorológica difundida durante las últimas semanas, algunos modelos atmosféricos han planteado cambios importantes en la circulación de los vientos sobre el Polo Norte. Estas alteraciones podrían permitir que el aire ártico avance hacia latitudes más bajas, aunque sus consecuencias dependerán de cómo evolucione el fenómeno.

¿Qué es el vórtice polar y por qué podría provocar frío extremo en México?

El vórtice polar es una extensa circulación de vientos que se forma alrededor de las regiones polares y que alcanza mayor intensidad durante el invierno. Su función está relacionada con la distribución y circulación del aire frío en las capas altas de la atmósfera.

Cuando este sistema se debilita o presenta alteraciones, puede influir en los patrones atmosféricos y favorecer desplazamientos de aire ártico hacia otras regiones. Esto no significa que el vórtice polar llegue físicamente a México, sino que sus cambios podrían contribuir indirectamente a condiciones favorables para episodios de frío.

Uno de los procesos que pueden provocar estas alteraciones es el calentamiento súbito estratosférico, que ocurre cuando la temperatura de la estratosfera aumenta rápidamente y modifica la circulación de los vientos. No obstante, un debilitamiento del vórtice polar no garantiza que se produzcan temperaturas extremas en México.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre los frentes fríos que afectan a México. / iStock

¿Qué estados de México podrían registrar temperaturas bajo cero?

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 5 y otros sistemas atmosféricos están provocando descensos de temperatura, lluvias y fuertes vientos en distintas regiones del país. Entre las entidades con mayor exposición a las bajas temperaturas se encuentran las siguientes: Baja California: posibilidad de temperaturas bajo cero y caída de aguanieve en zonas serranas.

Sonora: ambiente frío en regiones montañosas.

Chihuahua: descensos de temperatura y posibles heladas en zonas altas.

Durango: temperaturas cercanas o inferiores a los cero grados en áreas serranas.

Zacatecas: mañanas y madrugadas frías, especialmente en zonas elevadas.

Estado de México, Tlaxcala y Puebla: temperaturas bajas en regiones montañosas. Estas condiciones corresponden a los sistemas meteorológicos previstos para noviembre y no deben interpretarse como efectos confirmados del vórtice polar.

Varios estados de México podrían registrar temperaturas bajo cero y heladas. / iStock

¿Cuándo llegará la ola de frío extremo a México?

Hasta el 13 de noviembre de 2026, las autoridades meteorológicas no han establecido una fecha para la llegada de una ola de frío extremo vinculada al vórtice polar. Aunque algunos modelos plantearon un posible debilitamiento durante la primera mitad del mes, todavía no existe evidencia suficiente para asegurar que este fenómeno provocará un descenso extraordinario de temperaturas en territorio mexicano.

Por ahora, el SMN mantiene el seguimiento del frente frío número 5, cuya masa de aire frío está generando cambios en las condiciones meteorológicas. Además, otros sistemas atmosféricos podrían ocasionar lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas durante los próximos días, principalmente en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Autoridades recomiendan tomar precauciones ante las bajas temperaturas y posibles heladas. / iStock

¿Cómo protegerse ante las bajas temperaturas?

Ante el descenso de temperaturas, es importante que la población tome precauciones, particularmente durante las primeras horas del día y por la noche. Las recomendaciones incluyen abrigarse con varias capas de ropa, proteger a niños y adultos mayores, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informado mediante los avisos oficiales.

También se recomienda revisar las instalaciones de calefacción, evitar el uso de anafres o braseros dentro de habitaciones cerradas y prestar atención a las alertas de Protección Civil, especialmente en comunidades donde las temperaturas puedan descender por debajo de los cero grados.