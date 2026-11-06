Vórtice polar en Tamaulipas: estas son las zonas de alerta

El posible desplazamiento de aire polar podría provocar temperaturas de hasta 8 °C en el norte de Tamaulipas./especial

Protección Civil mantiene bajo vigilancia el desplazamiento de aire frío que podría afectar principalmente el norte y centro del estado durante el fin de semana

El posible desplazamiento de aire polar hacia Tamaulipas mantiene en alerta preventiva a las autoridades de Protección Civil, ante el pronóstico de temperaturas de hasta 8 °C en algunas regiones durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.

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Rafael Chirinos Aguilar, subdirector del Centro Regional de Protección Civil en la zona sur, explicó que los reportes meteorológicos prevén mayores efectos en el norte y centro de la entidad. En la región norte se estiman temperaturas cercanas a los 8 °C, con sensación térmica de hasta 5 °C; mientras que en la zona centro podrían alcanzar los 10 °C, con una percepción de entre 7 y 8 °C.

Los efectos del aire frío podrían comenzar a sentirse desde la tarde o noche del viernes 6 de noviembre. Sin embargo, el funcionario aclaró que para la zona sur no se espera un descenso importante de temperatura.

Protección Civil mantiene vigilancia ante el pronóstico de bajas temperaturas durante el fin de semana./especial

¿Qué municipios de Tamaulipas serán los más afectados por el frío?

Además del posible ingreso de aire polar, el frente frío número 4 permanece sobre el noreste de México y, en combinación con un canal de baja presión y una vaguada en altura, podría favorecer lluvias puntuales fuertes en el norte de Tamaulipas.

También se pronostican rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y mantenerse atentos a los cambios en el pronóstico.

El norte y centro del estado podrían registrar las temperaturas más bajas./especial

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a quienes viven cerca de ríos, arroyos y cauces naturales vigilar los niveles del agua, evitar acercarse a las orillas durante las lluvias y no intentar cruzar corrientes, ya sea a pie o en vehículo. También recomendó a las familias que habitan en laderas y pendientes identificar posibles grietas, inclinaciones de árboles o escurrimientos que puedan representar un riesgo.

Protección Civil prepara operativos ante la temporada de frentes fríos

Chirinos Aguilar señaló que las autoridades mantienen coordinación para anticipar los efectos de la temporada invernal. Los pronósticos contemplan la llegada de entre 50 y 55 sistemas frontales durante este periodo.

En Tampico ya se realizó una reunión del Comité Municipal de Protección Civil para organizar las acciones preventivas y la respuesta de las distintas dependencias. Además, durante diciembre se prevé iniciar recorridos para identificar a personas en situación vulnerable que puedan necesitar apoyo ante los descensos de temperatura.

Tampico, Ciudad Madero y Altamira esperan un ambiente más fresco, con temperaturas de entre 20 y 21 °C.

En contraste, los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira no esperan afectaciones importantes por el frío. Para esta zona se pronostican temperaturas de entre 20 y 21 °C, aunque podría sentirse un ambiente más fresco durante el fin de semana.