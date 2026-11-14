Habitantes de más de 100 colonias de Tlalnepantla, Estado de México, deberán prepararse para un corte de agua potable el próximo lunes 16 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento que realizará la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Planta de Bombeo Barrientos.
La suspensión afectará el funcionamiento de esta infraestructura hidráulica, por lo que las autoridades recomendaron a la población almacenar agua y tomar previsiones para evitar complicaciones durante el día.
Los trabajos se realizarán de 08:00 a 20:00 horas, es decir, durante 12 horas.
¿Por qué habrá megacorte de agua en Tlalnepantla?
La Conagua realizará trabajos para sustituir la subestación eléctrica del Centro de Control de Motores de la Planta de Bombeo Barrientos.
Debido a estas labores, la planta tendrá que suspender completamente sus operaciones durante el periodo establecido.
Esta infraestructura abastece a los Tanques Maestros Tlayapa y Tenayo, por lo que las colonias que dependen de estos sistemas podrían experimentar falta de agua o disminución en la presión del suministro.
¿Qué colonias serán afectadas por el corte de agua?
El OPDM de Tlalnepantla reportó afectaciones en 115 colonias. Entre las zonas mencionadas en los listados difundidos se encuentran:
Benito Juárez Centro
Comunidad Betania
Condominios Tequexquináhuac
Conjunto Urbano Terraze
Cooperativa La Romana
El Triángulo
Santa Cecilia Fraccionamiento
Fraccionamiento Industrial Barrientos
Fraccionamiento Industrial Niños Héroes
Fraccionamiento Industrial San Nicolás
Centro Industrial Tlalnepantla
Fraccionamiento Industrial Tlaxcolpan
Fraccionamiento Industrial San Lorenzo
Franja Férrea
Franja Municipal
Hogar Obrero
IMSS Tlalnepantla
Isidro Fabela
Jesús García Corona
José María Velazco
La Azteca
La Blanca
La Comunidad
La Cuchilla
La Nueva Ferrocarrilera
La Providencia
La Romana
La Ferrocarrilera El Hoyo
Loma Bonita
Lomas del Calvario
Los Parajes
Magisterial Barrientos
Olivo II Parte Baja
Olivo II Parte Alta
Acueducto de Tenayuca
Ahuehuetes
Rinconada
Reforma Urbana
San Javier Ampliación
San Pedro Barrientos
San Rafael Pueblo
Santa María Tlayacampa Pueblo
Santa Cecilia Acatitla Pueblo
Unidad Habitacional Barrientos
Unidad Habitacional Barrientos Gustavo Baz
Unidad Habitacional Residencial Santa Cecilia
Unidad Habitacional Jardines Santa Cecilia Infonavit
Unidad Habitacional Tlayapa
Unidad Habitacional Niños Héroes
Tequexquináhuac Pueblo
Tlayapa Colonia
Valle Hermoso
21 de Marzo
Ampliación La Arboleda
Ampliación Valle Ceylán
Artemisa
Ceylán Ixtacala
Chalma La Barranca
Chalma La Unión
Condominios San Rafael
Cuauhtémoc
El Arenal
El Puerto
El Rosal
El Tejocote
El Tenayo Centro
El Tenayo Norte
El Tenayo Sur
Ex Ejidos de San Lucas Patoni
Ex Ejidos de Santa Cecilia
F.F.C.C. Cecilia Mora Vda. de Gómez
Fraccionamiento Industrial Tabla Honda
Fraccionamiento Jardines de Santa Cecilia
Gustavo Baz Prada Ampliación
Gustavo Baz Prada
Hugo Cervantes del Río
Independencia
Independencia Ampliación
Izcalli del Río
Izcalli Acatitlán
Izcalli Pirámide
Izcalli Pirámide II
Industrial San Buenaventura
La Cantera
La Cañada
La Joya Ixtacala
La Purísima
La Sideral
La Arboleda
Las Palomas
Los Ángeles
Loma Escondida
Media Luna
Miraflores
PIPSA
Poder de Dios
Rancho de San Rafael Amates
Río San Javier
San Antonio Ixtacala
San Bartolo Tenayuca
San Felipe Ixtacala
San Juan Ixtacala Pueblo
San Juan Ixtacala Ampliación Norte
San Lucas Patoni Pueblo
San Miguel Chalma Pueblo
San Rafael Fraccionamiento
Tabla Honda Colonia
Unidad Habitacional San Buenaventura
Unidad Habitacional Tabla Honda
Unidad Habitacional El Tenayo
Unidad Habitacional Valle del Tenayo
Unidad Habitacional Montes Azules
Unidad Habitacional Privada San Miguel
Unidad CROSC Solidaridad
Valle de las Pirámides
¿A qué hora regresará el agua en Tlalnepantla?
Los trabajos están programados para concluir a las 20:00 horas del lunes 16 de noviembre. Sin embargo, esto no significa que el suministro se normalizará inmediatamente.
El OPDM explicó que la recuperación será gradual, conforme se restablezcan los niveles de caudal y las condiciones de operación del sistema hidráulico.
Por ello, algunas colonias podrían experimentar bajas presiones incluso después de que termine el mantenimiento.
¿Qué hacer ante el corte de agua?
Para reducir las afectaciones, las autoridades recomendaron a los habitantes:
Llenar cubetas, tambos y recipientes limpios antes de la suspensión.
Mantener tapados los contenedores para evitar que el agua se contamine.
Revisar que tinacos y cisternas tengan suficiente agua.
Utilizar las reservas únicamente para actividades prioritarias.
Dejar correr el agua unos minutos cuando se restablezca el servicio, especialmente si presenta turbiedad.