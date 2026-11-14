Habitantes de más de 100 colonias de Tlalnepantla, Estado de México, deberán prepararse para un corte de agua potable el próximo lunes 16 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento que realizará la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Planta de Bombeo Barrientos.

Podría interesarte
Navidad sin agua en algunas zonas de CDMX: lista de colonias afectadas
Contra

Navidad sin agua en algunas zonas de CDMX: lista de colonias afectadas

La suspensión afectará el funcionamiento de esta infraestructura hidráulica, por lo que las autoridades recomendaron a la población almacenar agua y tomar previsiones para evitar complicaciones durante el día.

Los trabajos se realizarán de 08:00 a 20:00 horas, es decir, durante 12 horas.

¿Por qué habrá megacorte de agua en Tlalnepantla?

La Conagua realizará trabajos para sustituir la subestación eléctrica del Centro de Control de Motores de la Planta de Bombeo Barrientos.

Debido a estas labores, la planta tendrá que suspender completamente sus operaciones durante el periodo establecido.

Esta infraestructura abastece a los Tanques Maestros Tlayapa y Tenayo, por lo que las colonias que dependen de estos sistemas podrían experimentar falta de agua o disminución en la presión del suministro.

Más de 100 colonias de Edomex serán afectadas por la suspensión del suministro. / iStock

¿Qué colonias serán afectadas por el corte de agua?

El OPDM de Tlalnepantla reportó afectaciones en 115 colonias. Entre las zonas mencionadas en los listados difundidos se encuentran:

  • Benito Juárez Centro

  • Comunidad Betania

  • Condominios Tequexquináhuac

  • Conjunto Urbano Terraze

  • Cooperativa La Romana

  • El Triángulo

  • Santa Cecilia Fraccionamiento

  • Fraccionamiento Industrial Barrientos

  • Fraccionamiento Industrial Niños Héroes

  • Fraccionamiento Industrial San Nicolás

  • Centro Industrial Tlalnepantla

  • Fraccionamiento Industrial Tlaxcolpan

  • Fraccionamiento Industrial San Lorenzo

  • Franja Férrea

  • Franja Municipal

  • Hogar Obrero

  • IMSS Tlalnepantla

  • Isidro Fabela

  • Jesús García Corona

  • José María Velazco

  • La Azteca

  • La Blanca

  • La Comunidad

  • La Cuchilla

  • La Nueva Ferrocarrilera

  • La Providencia

  • La Romana

  • La Ferrocarrilera El Hoyo

  • Loma Bonita

  • Lomas del Calvario

  • Los Parajes

  • Magisterial Barrientos

  • Olivo II Parte Baja

  • Olivo II Parte Alta

  • Acueducto de Tenayuca

  • Ahuehuetes

  • Rinconada

  • Reforma Urbana

  • San Javier Ampliación

  • San Pedro Barrientos

  • San Rafael Pueblo

  • Santa María Tlayacampa Pueblo

  • Santa Cecilia Acatitla Pueblo

  • Unidad Habitacional Barrientos

  • Unidad Habitacional Barrientos Gustavo Baz

  • Unidad Habitacional Residencial Santa Cecilia

  • Unidad Habitacional Jardines Santa Cecilia Infonavit

  • Unidad Habitacional Tlayapa

  • Unidad Habitacional Niños Héroes

  • Tequexquináhuac Pueblo

  • Tlayapa Colonia

  • Valle Hermoso

  • 21 de Marzo

  • Ampliación La Arboleda

  • Ampliación Valle Ceylán

  • Artemisa

  • Ceylán Ixtacala

  • Chalma La Barranca

  • Chalma La Unión

  • Condominios San Rafael

  • Cuauhtémoc

  • El Arenal

  • El Puerto

  • El Rosal

  • El Tejocote

  • El Tenayo Centro

  • El Tenayo Norte

  • El Tenayo Sur

  • Ex Ejidos de San Lucas Patoni

  • Ex Ejidos de Santa Cecilia

  • F.F.C.C. Cecilia Mora Vda. de Gómez

  • Fraccionamiento Industrial Tabla Honda

  • Fraccionamiento Jardines de Santa Cecilia

  • Gustavo Baz Prada Ampliación

  • Gustavo Baz Prada

  • Hugo Cervantes del Río

  • Independencia

  • Independencia Ampliación

  • Izcalli del Río

  • Izcalli Acatitlán

  • Izcalli Pirámide

  • Izcalli Pirámide II

  • Industrial San Buenaventura

  • La Cantera

  • La Cañada

  • La Joya Ixtacala

  • La Purísima

  • La Sideral

  • La Arboleda

  • Las Palomas

  • Los Ángeles

  • Loma Escondida

  • Media Luna

  • Miraflores

  • PIPSA

  • Poder de Dios

  • Rancho de San Rafael Amates

  • Río San Javier

  • San Antonio Ixtacala

  • San Bartolo Tenayuca

  • San Felipe Ixtacala

  • San Juan Ixtacala Pueblo

  • San Juan Ixtacala Ampliación Norte

  • San Lucas Patoni Pueblo

  • San Miguel Chalma Pueblo

  • San Rafael Fraccionamiento

  • Tabla Honda Colonia

  • Unidad Habitacional San Buenaventura

  • Unidad Habitacional Tabla Honda

  • Unidad Habitacional El Tenayo

  • Unidad Habitacional Valle del Tenayo

  • Unidad Habitacional Montes Azules

  • Unidad Habitacional Privada San Miguel

  • Unidad CROSC Solidaridad

  • Valle de las Pirámides

Vecinos de 115 colonias deberán tomar precauciones ante la falta de agua. / iStock

¿A qué hora regresará el agua en Tlalnepantla?

Los trabajos están programados para concluir a las 20:00 horas del lunes 16 de noviembre. Sin embargo, esto no significa que el suministro se normalizará inmediatamente.

El OPDM explicó que la recuperación será gradual, conforme se restablezcan los niveles de caudal y las condiciones de operación del sistema hidráulico.

Por ello, algunas colonias podrían experimentar bajas presiones incluso después de que termine el mantenimiento.

El corte de agua está programado de las 08:00 a las 20:00 horas. / iStock

¿Qué hacer ante el corte de agua?

Para reducir las afectaciones, las autoridades recomendaron a los habitantes:

  • Llenar cubetas, tambos y recipientes limpios antes de la suspensión.

  • Mantener tapados los contenedores para evitar que el agua se contamine.

  • Revisar que tinacos y cisternas tengan suficiente agua.

  • Utilizar las reservas únicamente para actividades prioritarias.

  • Dejar correr el agua unos minutos cuando se restablezca el servicio, especialmente si presenta turbiedad.