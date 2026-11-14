¡Prepárate! Anuncian corte masivo de agua por 12 horas en 115 colonias

Las autoridades recomiendan llenar tinacos y recipientes antes del corte. / iStock

La suspensión del suministro afectará a más de 100 colonias de Tlalnepantla debido a trabajos de mantenimiento en la Planta de Bombeo Barrientos. Conoce los horarios y las recomendaciones para evitar afectaciones

Habitantes de más de 100 colonias de Tlalnepantla, Estado de México, deberán prepararse para un corte de agua potable el próximo lunes 16 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento que realizará la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Planta de Bombeo Barrientos.

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La suspensión afectará el funcionamiento de esta infraestructura hidráulica, por lo que las autoridades recomendaron a la población almacenar agua y tomar previsiones para evitar complicaciones durante el día.

Los trabajos se realizarán de 08:00 a 20:00 horas, es decir, durante 12 horas.

¿Por qué habrá megacorte de agua en Tlalnepantla?

La Conagua realizará trabajos para sustituir la subestación eléctrica del Centro de Control de Motores de la Planta de Bombeo Barrientos.

Debido a estas labores, la planta tendrá que suspender completamente sus operaciones durante el periodo establecido.

Esta infraestructura abastece a los Tanques Maestros Tlayapa y Tenayo, por lo que las colonias que dependen de estos sistemas podrían experimentar falta de agua o disminución en la presión del suministro.

Más de 100 colonias de Edomex serán afectadas por la suspensión del suministro. / iStock

¿Qué colonias serán afectadas por el corte de agua?

El OPDM de Tlalnepantla reportó afectaciones en 115 colonias. Entre las zonas mencionadas en los listados difundidos se encuentran: Benito Juárez Centro

Comunidad Betania

Condominios Tequexquináhuac

Conjunto Urbano Terraze

Cooperativa La Romana

El Triángulo

Santa Cecilia Fraccionamiento

Fraccionamiento Industrial Barrientos

Fraccionamiento Industrial Niños Héroes

Fraccionamiento Industrial San Nicolás

Centro Industrial Tlalnepantla

Fraccionamiento Industrial Tlaxcolpan

Fraccionamiento Industrial San Lorenzo

Franja Férrea

Franja Municipal

Hogar Obrero

IMSS Tlalnepantla

Isidro Fabela

Jesús García Corona

José María Velazco

La Azteca

La Blanca

La Comunidad

La Cuchilla

La Nueva Ferrocarrilera

La Providencia

La Romana

La Ferrocarrilera El Hoyo

Loma Bonita

Lomas del Calvario

Los Parajes

Magisterial Barrientos

Olivo II Parte Baja

Olivo II Parte Alta

Acueducto de Tenayuca

Ahuehuetes

Rinconada

Reforma Urbana

San Javier Ampliación

San Pedro Barrientos

San Rafael Pueblo

Santa María Tlayacampa Pueblo

Santa Cecilia Acatitla Pueblo

Unidad Habitacional Barrientos

Unidad Habitacional Barrientos Gustavo Baz

Unidad Habitacional Residencial Santa Cecilia

Unidad Habitacional Jardines Santa Cecilia Infonavit

Unidad Habitacional Tlayapa

Unidad Habitacional Niños Héroes

Tequexquináhuac Pueblo

Tlayapa Colonia

Valle Hermoso

21 de Marzo

Ampliación La Arboleda

Ampliación Valle Ceylán

Artemisa

Ceylán Ixtacala

Chalma La Barranca

Chalma La Unión

Condominios San Rafael

Cuauhtémoc

El Arenal

El Puerto

El Rosal

El Tejocote

El Tenayo Centro

El Tenayo Norte

El Tenayo Sur

Ex Ejidos de San Lucas Patoni

Ex Ejidos de Santa Cecilia

F.F.C.C. Cecilia Mora Vda. de Gómez

Fraccionamiento Industrial Tabla Honda

Fraccionamiento Jardines de Santa Cecilia

Gustavo Baz Prada Ampliación

Gustavo Baz Prada

Hugo Cervantes del Río

Independencia

Independencia Ampliación

Izcalli del Río

Izcalli Acatitlán

Izcalli Pirámide

Izcalli Pirámide II

Industrial San Buenaventura

La Cantera

La Cañada

La Joya Ixtacala

La Purísima

La Sideral

La Arboleda

Las Palomas

Los Ángeles

Loma Escondida

Media Luna

Miraflores

PIPSA

Poder de Dios

Rancho de San Rafael Amates

Río San Javier

San Antonio Ixtacala

San Bartolo Tenayuca

San Felipe Ixtacala

San Juan Ixtacala Pueblo

San Juan Ixtacala Ampliación Norte

San Lucas Patoni Pueblo

San Miguel Chalma Pueblo

San Rafael Fraccionamiento

Tabla Honda Colonia

Unidad Habitacional San Buenaventura

Unidad Habitacional Tabla Honda

Unidad Habitacional El Tenayo

Unidad Habitacional Valle del Tenayo

Unidad Habitacional Montes Azules

Unidad Habitacional Privada San Miguel

Unidad CROSC Solidaridad

Valle de las Pirámides

Vecinos de 115 colonias deberán tomar precauciones ante la falta de agua. / iStock

¿A qué hora regresará el agua en Tlalnepantla?

Los trabajos están programados para concluir a las 20:00 horas del lunes 16 de noviembre. Sin embargo, esto no significa que el suministro se normalizará inmediatamente.

El OPDM explicó que la recuperación será gradual, conforme se restablezcan los niveles de caudal y las condiciones de operación del sistema hidráulico.

Por ello, algunas colonias podrían experimentar bajas presiones incluso después de que termine el mantenimiento.

El corte de agua está programado de las 08:00 a las 20:00 horas. / iStock

¿Qué hacer ante el corte de agua?