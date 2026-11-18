La pelea dejó una combi con los cristales rotos, un conductor lesionado y dos personas detenidas / Especial

Dos operadores de las líneas Tehcoxteo y ZT se enfrentaron en pleno centro de San Sebastián Zinacatepec

Una disputa por pasajeros terminó en una pelea entre dos conductores del transporte público en San Sebastián Zinacatepec, Puebla, donde los operadores de las líneas Tehcoxteo y ZT protagonizaron un enfrentamiento que dejó daños materiales, una persona lesionada y dos detenidos. El incidente ocurrió la tarde del pasado lunes en pleno centro del municipio, y provocó la intervención de elementos de seguridad.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron sobre la calle Guerrero, donde ambos transportistas habrían comenzado una discusión relacionada con la competencia por conseguir pasajeros. La confrontación subió de tono hasta convertirse en una riña, durante la cual uno de los operadores presuntamente rompió los cristales de la unidad de su compañero, lo que generó preocupación entre las personas que se encontraban en la zona.

La situación obligó a solicitar la presencia de las autoridades, por lo que elementos de las policías Municipal y Estatal acudieron al lugar para controlar el altercado y evitar que el enfrentamiento continuara. Tras intervenir, los uniformados procedieron a la detención de los dos conductores involucrados, mientras que uno de ellos fue reportado como lesionado, aunque no se dieron a conocer detalles sobre la gravedad de sus heridas.

Dos choferes protagonizaron una pelea por el pasaje en San Sebastián Zinacatepec, Puebla / Especial

¿Cómo ocurrió la pelea entre choferes por el pasaje en Puebla?

Según la información preliminar, la confrontación comenzó cuando los conductores de las líneas Tehcoxteo y ZT presuntamente discutieron por la captación de pasajeros en el centro de San Sebastián Zinacatepec. Aunque todavía no se han precisado todos los detalles que originaron el conflicto, los primeros informes apuntan a que la competencia entre ambas unidades fue el principal motivo del enfrentamiento.

Durante la discusión, uno de los operadores de Tehcoxteo habría dañado los cristales de una combi perteneciente a la línea ZT. El altercado escaló hasta llegar a las agresiones físicas, situación que provocó la movilización de las corporaciones de seguridad y dejó a uno de los involucrados con lesiones cuya gravedad no ha sido precisada.

La intervención policial permitió detener la confrontación y asegurar a los dos conductores. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado si ambos fueron puestos a disposición de alguna autoridad ministerial, si se presentaron denuncias por los daños ocasionados o si enfrentarán sanciones administrativas relacionadas con su actividad como transportistas.

La riña entre operadores de Tehcoxteo y ZT dejó una combi con los cristales rotos / Especial

¿Por qué los choferes se pelean por los pasajeros en Zinacatepec?

El enfrentamiento no solamente dejó consecuencias para los dos conductores involucrados, sino que también volvió a exhibir las quejas de usuarios que denuncian una competencia constante entre diferentes líneas del transporte público que prestan servicio en la región.

De acuerdo con los testimonios mencionados en los reportes, operadores de las líneas Interoceánicos, ZT y Tehcoxteo presuntamente realizan maniobras para adelantarse a otras unidades y captar más pasajeros durante sus recorridos, una práctica que ha provocado inconformidad entre quienes utilizan diariamente estos servicios.

Los usuarios señalan que algunas unidades llegan a competir mediante aceleraciones, correteos y movimientos que podrían poner en peligro tanto a las personas que viajan a bordo como a otros conductores que comparten la carretera.

Esta situación resulta especialmente preocupante en rutas donde el transporte colectivo representa una alternativa habitual para trasladarse entre comunidades y municipios. Para los pasajeros, la prioridad debería ser llegar de manera segura a sus destinos y no quedar expuestos a maniobras derivadas de la competencia entre operadores.

Aunque estas denuncias reflejan la preocupación de los usuarios, todavía no se ha informado sobre una investigación oficial que determine la frecuencia de dichas prácticas o las responsabilidades de cada línea.

Elementos de las policías Municipal y Estatal intervinieron para detener el enfrentamiento / Especial

Usuarios denuncian correteos entre combis en la ruta Tehuacán-Coxcatlán-Teotitlán

La ruta que comunica Tehuacán, Coxcatlán y Teotitlán, junto con sus diferentes ramales, es una de las zonas donde pasajeros han manifestado inconformidad por la manera en que algunos transportistas compiten para conseguir usuarios.

Según las quejas difundidas, las unidades de distintas empresas llegan a acelerar o realizar maniobras para colocarse delante de otras combis, con la intención de recoger primero a las personas que esperan el servicio.

Para quienes utilizan estas rutas, el problema va más allá de una discusión entre conductores. La preocupación principal es que estas prácticas puedan provocar accidentes, especialmente cuando las unidades transportan pasajeros o circulan por vialidades compartidas con otros vehículos.

¿Qué piden los pasajeros a las autoridades de Puebla?

Después del enfrentamiento, usuarios del transporte público solicitaron la intervención de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, así como de los responsables de las líneas involucradas, para atender las denuncias relacionadas con la competencia entre operadores.

Entre sus principales exigencias se encuentra una mayor supervisión de las unidades, el establecimiento de reglas claras para la prestación del servicio y la aplicación de medidas que permitan evitar maniobras peligrosas durante los recorridos.

También pidieron que los permisionarios asuman su responsabilidad en la vigilancia del comportamiento de los conductores, debido a que las diferencias entre empresas o trabajadores no deberían trasladarse a las calles ni comprometer la seguridad de los pasajeros.