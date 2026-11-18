¿Qué pasó en el Parque Acuático Tephé? Revelan motivo de la pelea entre turistas y empleados

A los turistas se les llamó varias llamadas de atención y no hicieron caso / Especial

El establecimiento explicó que un grupo de 17 visitantes habría incumplido las reglas de las albercas y agredido a trabajadores

El Parque Acuático Tephé dio a conocer su versión sobre el altercado ocurrido el lunes 16 de noviembre de 2026, cuando un grupo de turistas protagonizó un enfrentamiento con trabajadores del establecimiento. De acuerdo con el comunicado difundido por la administración, el conflicto comenzó después de que varios visitantes incumplieran las normas de seguridad de las albercas y recibieran llamadas de atención por parte del personal.

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Según la explicación del parque, los hechos involucraron a un grupo de 17 personas, en su mayoría hombres, que ingresaron a las instalaciones aproximadamente a las 8:00 de la mañana. Durante su estancia, los visitantes habrían cometido diferentes faltas al reglamento, entre ellas ingresar al agua con ropa no permitida y consumir bebidas alcohólicas dentro y a la orilla de las albercas.

La administración aseguró que la situación se complicó cuando algunos integrantes del grupo reaccionaron de manera violenta ante las indicaciones de los trabajadores, lo que habría derivado en agresiones contra salvavidas y el jefe de personal. Posteriormente, se solicitó a los involucrados que abandonaran el establecimiento, pero algunos se negaron a salir, por lo que el conflicto continuó hasta después del enfrentamiento.

El Parque Acuático Tephé explicó lo ocurrido durante el altercado del 16 de noviembre / Especial

¿Por qué comenzó la pelea en el Parque Acuático Tephé?

De acuerdo con el comunicado emitido por el Parque Acuático Tephé, los problemas comenzaron poco después del ingreso de los 17 visitantes, quienes presuntamente no respetaron algunas de las disposiciones establecidas para utilizar las instalaciones.

La administración explicó que la primera irregularidad ocurrió cuando integrantes del grupo decidieron meterse a las albercas utilizando ropa que no era apropiada para actividades acuáticas, situación que motivó la intervención del personal encargado de vigilar el cumplimiento de las reglas.

Ante esta conducta, los trabajadores realizaron una primera llamada de atención para solicitar que se respetaran las normas del establecimiento. Sin embargo, según la versión del parque, los visitantes posteriormente incurrieron en una segunda falta relacionada con el consumo de bebidas alcohólicas.

El Parque Acuático Tephé explicó lo ocurrido durante el altercado del 16 de noviembre / Especial

El establecimiento señaló que algunas personas comenzaron a beber alcohol dentro y a la orilla de una alberca, lo que provocó una nueva intervención de los empleados para pedirles que suspendieran esa conducta.

Fue durante esta segunda llamada de atención cuando, de acuerdo con la administración, la situación comenzó a tornarse violenta, pues los involucrados habrían reaccionado con insultos y agresiones físicas contra los trabajadores.

Parque Acuático Tephé acusa a turistas de golpear a salvavidas

La administración del parque aseguró que, cuando el personal intervino por segunda ocasión, algunos integrantes del grupo ya se encontraban en estado de ebriedad, situación que, según su relato, influyó en la reacción que tuvieron frente a las indicaciones recibidas.

De acuerdo con el establecimiento, los visitantes respondieron con ofensas y golpes dirigidos contra salvavidas y el jefe de personal, quienes habían intervenido para solicitar el cumplimiento de las reglas de seguridad.

El comunicado también señala que los trabajadores intentaron dialogar con uno de los involucrados para controlar la situación y evitar que el conflicto continuara. Sin embargo, la administración sostiene que esta persona reaccionó de manera agresiva y lanzó amenazas contra los empleados.

La administración aseguró que los visitantes incumplieron las reglas de las albercas / Especial

Ante lo ocurrido, el personal decidió solicitar a los visitantes que abandonaran las instalaciones del parque acuático, al considerar que su comportamiento afectaba la seguridad y tranquilidad de las demás personas que se encontraban en el lugar.

No obstante, la petición no fue atendida por todos los integrantes del grupo, lo que habría provocado que la discusión se intensificara hasta convertirse en un enfrentamiento.

¿Qué pasó cuando pidieron a los turistas salir del parque?

Según la versión difundida por el Parque Acuático Tephé, después de las agresiones reportadas, los trabajadores determinaron que los visitantes involucrados debían retirarse del establecimiento.

Sin embargo, cuando se les solicitó abandonar las instalaciones, algunos integrantes del grupo se metieron nuevamente a una alberca y se negaron a salir, lo que complicó los intentos del personal por controlar la situación.

La administración explicó que fue en ese momento cuando se produjo el altercado, aunque el comunicado no detalla cuánto tiempo duró el enfrentamiento ni cuántas personas participaron directamente en las agresiones.

Tampoco se especificó si los hechos provocaron lesiones entre los trabajadores o los visitantes, ni si alguna persona requirió atención médica. La información difundida corresponde a la versión del establecimiento, por lo que no permite establecer de manera independiente todas las circunstancias en las que ocurrió el conflicto.

¿Intervino la policía durante la pelea en el Parque Acuático Tephé?

El comunicado del establecimiento confirmó que elementos de la policía acudieron al Parque Acuático Tephé, aunque aclaró que su llegada ocurrió después de que se había producido el enfrentamiento.

De acuerdo con la administración, la presencia de las autoridades se registró cuando el altercado ya había sucedido, por lo que no se precisó si los agentes intervinieron directamente para separar a los involucrados.

Parque Acuático Tephé defiende sus medidas de seguridad

Tras explicar cómo ocurrieron los hechos, la administración del Parque Acuático Tephé reiteró que una de sus principales prioridades es garantizar la seguridad de las personas que visitan sus instalaciones para disfrutar de las albercas y demás espacios recreativos.

El establecimiento sostuvo que las llamadas de atención realizadas por sus trabajadores tuvieron como finalidad hacer cumplir las normas y evitar situaciones que pudieran representar riesgos para otros visitantes.

En su comunicado, la administración destacó la importancia de mantener un ambiente tranquilo para las familias y personas que acuden al parque.

"Para el Parque Acuático Tephé es importante la seguridad y la tranquilidad de nuestros clientes que vienen con la única intención de pasar un buen rato de diversión, es a ellos a quienes le dedicamos nuestro trabajo, a quienes ofrecemos nuestras instalaciones y a quienes cuidamos".