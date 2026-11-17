Lo que debía ser un día de diversión terminó en una pelea multitudinaria en el Parque Acuático El Tephé, ubicado en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Una riña entre visitantes y trabajadores del establecimiento dejó un saldo preliminar de 16 personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada, durante la mañana de este lunes 16 de noviembre.
Clausuran Balneario del Bosque de San Juan de Aragón tras detectar venta de animales y consumo de alcohol
El enfrentamiento ocurrió en el área de albercas y quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a varias personas intercambiando golpes, mientras otros visitantes permanecían dentro del agua y trabajadores intentaban controlar la situación.
Por esto comenzó la pelea
De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto comenzó después de que personal del balneario solicitara a cuatro hombres que se retiraran del área de albercas. La indicación habría provocado una discusión que escaló hasta convertirse en una confrontación física entre turistas y empleados del establecimiento.
Sin embargo, también surgieron versiones que apuntan a un desacuerdo relacionado con las indicaciones para evitar el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las albercas. Hasta el momento, no existe una versión oficial definitiva sobre el motivo que desencadenó la riña.
¿Cuántos heridos y detenidos dejó la riña en el balneario de Hidalgo?
El saldo preliminar fue de 16 personas lesionadas: nueve visitantes y siete trabajadores del parque acuático, entre ellos integrantes del personal de salvavidas. Entre los turistas afectados se encontraba una mujer embarazada. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica y algunos lesionados fueron trasladados a un hospital para su valoración.
Respecto a las detenciones, los primeros reportes señalaron que cinco turistas fueron puestos a disposición de las autoridades; sin embargo, información posterior de la Policía Estatal reportó diez personas detenidas y presentadas ante el Ministerio Público. Las autoridades deberán determinar su situación jurídica y esclarecer cómo se desarrolló el enfrentamiento.