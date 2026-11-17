Riña en balneario El Tephé deja 16 heridos, hay una embarazada entre ellos

El enfrentamiento quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales./Especial

Turistas y trabajadores se enfrentaron a golpes en el parque acuático de Ixmiquilpan, Hidalgo; el altercado quedó grabado en video y provocó la movilización de cuerpos de emergencia

Lo que debía ser un día de diversión terminó en una pelea multitudinaria en el Parque Acuático El Tephé, ubicado en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Una riña entre visitantes y trabajadores del establecimiento dejó un saldo preliminar de 16 personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada, durante la mañana de este lunes 16 de noviembre.

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El enfrentamiento ocurrió en el área de albercas y quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a varias personas intercambiando golpes, mientras otros visitantes permanecían dentro del agua y trabajadores intentaban controlar la situación.

Por esto comenzó la pelea

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto comenzó después de que personal del balneario solicitara a cuatro hombres que se retiraran del área de albercas. La indicación habría provocado una discusión que escaló hasta convertirse en una confrontación física entre turistas y empleados del establecimiento.

Sin embargo, también surgieron versiones que apuntan a un desacuerdo relacionado con las indicaciones para evitar el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las albercas. Hasta el momento, no existe una versión oficial definitiva sobre el motivo que desencadenó la riña.

Una riña entre turistas y trabajadores provocó momentos de tensión en el balneario El Tephé./Especial

¿Cuántos heridos y detenidos dejó la riña en el balneario de Hidalgo?

El saldo preliminar fue de 16 personas lesionadas: nueve visitantes y siete trabajadores del parque acuático, entre ellos integrantes del personal de salvavidas. Entre los turistas afectados se encontraba una mujer embarazada. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica y algunos lesionados fueron trasladados a un hospital para su valoración.