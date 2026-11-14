Juan García regresa a los retos de MrBeast en "Los Juegos del Hambre": ¿cómo le fue al mexicano?

Juan García, mexicano que ganó el reto del supermercado de MrBeast, ahora participa en Los Juegos del Hambre. / @juangarcia.252

Juan García, mexicano originario de Hidalgo, volvió a participar en uno de los desafíos organizados por el youtuber MrBeast

Juan García, el mexicano originario de Hidalgo que se volvió viral tras permanecer 202 días encerrado en un supermercado por un reto de MrBeast, volvió a sorprender a sus seguidores al aparecer en una nueva competencia del creador de contenido estadounidense, esta vez inspirada en Los Juegos del Hambre.

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El hidalguense formó parte de los participantes que se enfrentaron en un desafío de supervivencia organizado por Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, en el que 12 equipos buscaron ganar un premio de 250 mil dólares.

La competencia se desarrolló en un bosque dividido en cuadrantes, donde los concursantes tuvieron que conseguir alimentos, agua, refugio y armas para mantenerse dentro del juego. A diferencia de la saga cinematográfica, los participantes utilizaron armas de espuma y chalecos especiales que detectaban los impactos.

MrBeast organizó un desafío de supervivencia con 12 equipos que compitieron por un premio de 250 mil dólares. / @mrbeast

¿Cómo le fue a Juan García en Los Juegos del Hambre de MrBeast?

Juan García participó como integrante de los llamados Grocery Boys, equipo que reunió a concursantes que anteriormente habían aparecido en el reto del supermercado de MrBeast.

Durante la primera jornada, el mexicano consiguió mantenerse en la competencia junto a sus compañeros. Sin embargo, uno de los momentos más destacados llegó al segundo día, cuando el youtuber anunció que Juan había sido el favorito del público en una votación.

Como recompensa, recibió una caja de suministros que contenía una daga dorada y unos audífonos especiales para recibir indicaciones sobre la ubicación de sus adversarios.

Además, MrBeast le ofreció un incentivo económico: si conseguía eliminar a otro participante utilizando la daga, recibiría 25 mil dólares adicionales.

No obstante, el mexicano no consiguió aprovechar la oportunidad. Cuando intentó acercarse a un equipo rival, sus integrantes prepararon una emboscada que terminó con su eliminación.

La salida de Juan provocó la reacción de sus compañeros, particularmente de Eldean, quien prometió buscar revancha por la eliminación del hidalguense.

El hidalguense formó parte de los Grocery Boys durante la competencia inspirada en Los Juegos del Hambre. / @juangarcia.252

¿Quién es Juan García, el mexicano que ganó el reto de MrBeast?

Juan García es originario de Santa María Xigui, una comunidad del municipio de Alfajayucan, Hidalgo. El mexicano emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales y actualmente reside en Carolina del Norte.

Su popularidad creció después de participar en uno de los desafíos más largos de MrBeast, en el que permaneció 202 días dentro de un supermercado en Greenville, Carolina del Norte.

Inicialmente, el concurso consistía en que los participantes debían permanecer dentro del establecimiento y la última persona en salir recibiría 250 mil dólares.

Sin embargo, las reglas cambiaron durante el día 67, cuando los cuatro concursantes que permanecían en el lugar recibieron una nueva propuesta: trabajar en equipo para consumir todos los alimentos disponibles en el supermercado a cambio de un premio de un millón de dólares.

Juan, Jackson, Rayhon y Eldean consiguieron completar el desafío y repartir el dinero. Al mexicano le correspondieron aproximadamente 248 mil 346 dólares, equivalentes a cerca de 4.5 millones de pesos mexicanos, además de una camioneta y un anillo para su esposa.