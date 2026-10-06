MrBeast le regala una excavadora a Juan García, mexicano que ganó su reto tras 202 días en un supermercado

MrBeast sorprendió a Juan García con una excavadora tras ganar su reto. / IG

El creador de contenido sorprendió al mexicano con un regalo para impulsar su negocio de construcción

El youtuber MrBeast sorprendió a Juan García, el mexicano que ganó uno de sus retos, al regalarle una excavadora después de que permaneciera 202 días dentro de un supermercado para conseguir el premio.

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El momento fue compartido como parte de la historia del participante, quien además de llevarse una importante cantidad de dinero, recibió otros regalos tras completar el desafío.

¿Por qué MrBeast le regaló una excavadora?

Juan García se dedica al ramo de la construcción, por lo que la maquinaria representa una herramienta que puede utilizar directamente en su actividad laboral.

El regalo fue presentado como una forma de ayudar al mexicano a impulsar su negocio, luego de que lograra completar el reto y convertirse en el ganador. La excavadora se suma a los premios que Juan recibió después de conseguir superar las condiciones del desafío.

Juan García, el mexicano originario de Hidalgo, completó el reto de MrBeast tras 202 días dentro de un supermercado. / RS

¿Cuánto dinero ganó Juan García con el reto de MrBeast?

El mexicano consiguió un premio de 248 mil 346 dólares, cantidad que equivale a varios millones de pesos mexicanos. Para obtenerlo tuvo que permanecer 202 días encerrado en un supermercado, siguiendo las reglas establecidas para el reto.

Durante ese periodo, Juan tuvo que enfrentar el aislamiento y las condiciones del desafío hasta convertirse en el participante que logró llegar al final.