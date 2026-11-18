¿Cuándo poner el árbol de Navidad en 2026? Estas son las fechas que marca la tradición

El árbol de Navidad es uno de los principales símbolos de las fiestas decembrinas. / iStock

El Adviento y el Día de la Inmaculada Concepción marcan dos fechas importantes para comenzar con los preparativos navideños

En 2026, las familias mexicanas tendrán dos fechas importantes como referencia para colocar el árbol de Navidad: el domingo 29 de noviembre, cuando comienza el Adviento, y el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Sin embargo, no existe una fecha obligatoria para instalarlo. Cada familia puede decidir cuándo comenzar con la decoración navideña, incluso desde noviembre, de acuerdo con sus costumbres.

¿Cuándo comienza el Adviento en 2026?

El Adviento es un periodo de preparación espiritual para la Navidad dentro del calendario litúrgico católico. Comienza cuatro domingos antes del 25 de diciembre y concluye el 24 de diciembre. En 2026, los cuatro domingos de Adviento serán: 29 de noviembre: primer domingo de Adviento.

6 de diciembre: segundo domingo.

13 de diciembre: tercer domingo, cuando se enciende la vela rosa.

20 de diciembre: cuarto domingo de Adviento. Durante este periodo también existe la tradición de encender progresivamente las cuatro velas de la corona de Adviento, tres moradas y una rosa.

Noviembre marca el inicio de los preparativos para la Navidad en muchos hogares. / iStock

¿Por qué se pone el árbol de Navidad el 8 de diciembre?

El 8 de diciembre es otra fecha tradicional para colocar el árbol navideño en México, debido a que la Iglesia católica celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Esta festividad recuerda la creencia religiosa de que María fue concebida sin pecado original.

La Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), perteneciente a la Secretaría de Agricultura, reconoce esta fecha como una referencia tradicional para instalar el árbol en los hogares mexicanos.

En 2026, esta celebración será el martes 8 de diciembre, por lo que las familias que siguen esta costumbre podrán aprovechar ese día para comenzar a decorar sus casas.

El 29 de noviembre comienza el Adviento, una de las fechas tradicionales para colocar el árbol. / iStock

¿Se puede poner el árbol de Navidad desde noviembre?

Sí. No existe una regla religiosa que obligue a esperar hasta diciembre para colocar el árbol de Navidad.

Algunas familias comienzan con los preparativos después del Día de Muertos, mientras que otras prefieren esperar al primer domingo de Adviento o al 8 de diciembre.

La colocación del árbol es una costumbre decorativa y familiar, por lo que cada hogar puede elegir cuándo iniciar con el ambiente navideño.

¿Cuál es el origen del árbol de Navidad?

El árbol de Navidad tiene antecedentes en antiguas tradiciones europeas, particularmente en Alemania.

Durante la Edad Media se utilizaban árboles de hoja perenne en representaciones religiosas. Uno de sus elementos era el llamado árbol del paraíso, un abeto decorado con manzanas que representaba el Árbol del Conocimiento.

Con el paso del tiempo, esta costumbre llegó a los hogares y evolucionó hasta convertirse en el árbol navideño actual, adornado con esferas, luces, guirnaldas y una estrella en la punta.

En México, esta tradición se incorporó a las celebraciones decembrinas hasta convertirse en uno de los principales símbolos de la Navidad