El aguinaldo 2026 debe pagarse antes del 20 de diciembre y equivale, como mínimo, a 15 días de salario./ IA

Aguinaldo, descanso obligatorio y prima vacacional son algunos de los derechos laborales que debes conocer antes de Navidad

¿Ya sabes cuánto dinero debes recibir antes de que termine el año? Con la llegada de Navidad 2026, los trabajadores mexicanos pueden tener derecho a diferentes pagos, desde el aguinaldo hasta una compensación especial si deben trabajar el 25 de diciembre. Sin embargo, no todos los beneficios navideños son obligatorios, por lo que conviene revisar qué establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).

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Una de las prestaciones más importantes es el aguinaldo, que debe entregarse antes del 20 de diciembre de 2026. El artículo 87 de la LFT establece un pago mínimo de 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante un año completo. Por ejemplo, una persona que gana 10 mil pesos mensuales tiene derecho a recibir al menos 5 mil pesos de aguinaldo, tomando como referencia un sueldo fijo y sin considerar posibles retenciones.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas en Navidad 2026?

El viernes 25 de diciembre está reconocido como día de descanso obligatorio en el artículo 74 de la LFT. Esto significa que los empleados pueden disfrutar de la fecha sin perder su salario. No obstante, cuando las actividades de una empresa requieren que su personal labore durante Navidad, debe aplicarse una compensación adicional.

De acuerdo con el artículo 75, quienes trabajen ese día tienen derecho a recibir el triple de su salario diario. Si un empleado gana 400 pesos por jornada, deberá recibir un total de 1,200 pesos por trabajar el 25 de diciembre, cantidad que incluye su sueldo normal más el pago doble adicional por prestar sus servicios en un día festivo.

Los trabajadores mexicanos pueden recibir pagos adicionales durante diciembre, dependiendo de sus prestaciones laborales./ Pixabay

Otro punto importante es que el aguinaldo también corresponde a quienes no completaron un año de trabajo. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señala que los empleados de planta, confianza, eventuales, por temporada y otras modalidades contempladas por la ley tienen derecho a esta prestación. Quienes renunciaron o terminaron su relación laboral antes de diciembre deben recibir la parte proporcional al tiempo trabajado.

Vacaciones, prima vacacional y bonos navideños: lo que establece la ley

Aunque diciembre suele ser una temporada de descanso, la prima vacacional no tiene una fecha obligatoria de pago por Navidad. El artículo 76 garantiza un mínimo de 12 días de vacaciones pagadas después del primer año de servicios, mientras que el artículo 80 establece una prima de al menos 25% sobre el salario correspondiente al periodo vacacional.

Por otra parte, algunas empresas acostumbran entregar bonos navideños, vales de despensa o aportaciones a cajas de ahorro, pero la legislación no obliga a otorgarlos únicamente por las fiestas decembrinas. Estos beneficios pueden ser exigibles cuando forman parte del contrato individual, colectivo o de las condiciones laborales acordadas con el empleador.

En el caso de los servidores públicos federales, las reglas son diferentes. El decreto publicado el 23 de octubre de 2026 contempla aguinaldos de 40 días o hasta 40 días, dependiendo de la categoría laboral. Si una empresa incumple con alguna prestación obligatoria, los trabajadores pueden solicitar asesoría gratuita ante la PROFEDET y, por regla general, cuentan con un año para reclamar los pagos desde que son exigibles.