Si vas a tramitar tu visa americana por primera vez, revisa qué consulados ofrecen entrevistas más cercanas y cuáles son los requisitos vigentes en noviembre de 2026

Si uno de tus planes es viajar a Estados Unidos, hay un dato que debes revisar antes de iniciar el trámite de tu visa americana: el consulado donde solicites la entrevista. En México, algunas oficinas tienen espacios disponibles en pocas semanas, mientras que otras registran esperas de varios meses, por lo que elegir la sede puede hacer una diferencia importante.

Según la actualización del 21 de octubre de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, los tiempos para obtener una entrevista de visa B1/B2 no son iguales en todo el país. La demanda de solicitudes y los espacios habilitados por cada oficina determinan cuánto tendrán que esperar quienes buscan obtener este documento por primera vez.

¿En qué consulados de México puedes tramitar la visa americana más rápido?

Entre las alternativas con menor tiempo de espera destacan Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nogales, Sonora, donde la siguiente entrevista disponible se estima en menos de 15 días. Por su parte, Hermosillo registra aproximadamente un mes y medio, por lo que también representa una opción para quienes desean conseguir una cita antes.

La situación cambia en otras ciudades. En Monterrey, la espera estimada es de tres meses, mientras que en Ciudad de México alcanza los cuatro meses y medio. En Guadalajara, el plazo es todavía mayor, con aproximadamente seis meses y medio, de acuerdo con los datos publicados por el gobierno estadounidense.

Sin embargo, estos periodos no son definitivos. Los consulados liberan espacios de manera periódica y también pueden presentarse cancelaciones, por lo que una persona que ya tenga entrevista programada podría encontrar una fecha anterior al revisar nuevamente la plataforma oficial de citas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualiza periódicamente la disponibilidad de entrevistas consulares./ Pixabay

Requisitos y costo para solicitar la visa americana en 2026

El primer paso para obtener la visa de turista B1/B2 es completar el formulario electrónico DS-160 con los datos personales y del viaje. Después, el solicitante debe registrarse en el sistema de citas, pagar la tarifa de 185 dólares y programar su visita al Centro de Atención al Solicitante (CAS), además de la entrevista consular correspondiente.

Para quienes desean renovar su visa también existen condiciones especiales. Desde el 1 de octubre de 2025, algunas personas pueden quedar exentas de entrevista si realizan la renovación dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento del documento anterior y cumplen los requisitos establecidos. No obstante, el consulado puede solicitar una entrevista presencial cuando lo considere necesario.

Antes de acudir a cualquiera de las sedes, es importante verificar que el número de confirmación del DS-160 sea el mismo que aparece en el registro de la cita.