Mi Beca para Empezar 2026: ¿Dónde recoger la nueva tarjeta y qué documentos necesitas?

Comienza la entrega de nuevas tarjetas de Mi Beca para Empezar en CDMX. / Especial

La distribución comenzó este 18 de noviembre para estudiantes de nuevo ingreso; conoce los requisitos para recibir el plástico

La entrega de las nuevas tarjetas de Mi Beca para Empezar comenzó este miércoles 18 de noviembre en la Ciudad de México. El reparto está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso de preescolar y primaria de escuelas públicas, por lo que madres, padres y tutores deberán consultar su convocatoria y reunir los documentos solicitados para recibir el plástico.

De acuerdo con la información del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), las familias deben revisar la fecha, el horario y el lugar asignados antes de acudir, pues la distribución se realiza mediante convocatorias.

¿Dónde entregan las nuevas tarjetas de Mi Beca para Empezar 2026?

La primera jornada de entrega se realiza en la Utopía Mixiuhca, ubicada dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

La dirección de referencia es Viaducto Río de la Piedad número 6, colonia Granjas México, Ciudad de México.

La jornada de este 18 de noviembre está dirigida a estudiantes de nuevo ingreso de preescolar y primaria que completaron su registro en el programa.

Es importante que las personas tutoras revisen su carta invitación para confirmar la fecha y el horario que les corresponde, ya que no todos los beneficiarios necesariamente deben acudir el mismo día.

Mi Beca para Empezar, es un apoyo integral que reciben estudiantes de educación básica en la Ciudad de México. / Especial

¿Qué documentos necesitas para recoger la tarjeta de Mi Beca para Empezar?

Las madres, padres o tutores que realizaron el registro deberán presentar los siguientes documentos para recibir la nueva tarjeta: Identificación oficial vigente de la persona tutora, en original y copia.

Carta invitación o comprobante de registro , que puede consultarse desde Llave CDMX Expediente.

CURP de la niña o el niño beneficiario, en caso de no contar con la carta invitación o el comprobante de registro. Es recomendable llevar la documentación completa para evitar contratiempos durante la entrega.

¿Cómo consultar cuándo te toca recoger la tarjeta?

En caso de que todavía no hayas recibido la carta invitación, puedes consultar si el estudiante ya tiene asignada una fecha de entrega mediante el buscador habilitado por las autoridades capitalinas.

Para hacerlo, debes ingresar la CURP del beneficiario en el siguiente enlace:

Consulta la entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar 2026.

Si los datos todavía no aparecen, significa que el estudiante aún no ha sido convocado, por lo que será necesario mantenerse pendiente de los próximos avisos del Fibien.

¿Cuánto dinero entrega Mi Beca para Empezar en 2026?

El programa ofrece apoyos económicos mensuales para estudiantes de escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México. Los montos establecidos son: Preescolar: 600 pesos mensuales.

Primaria: 650 pesos mensuales.

Centros de Atención Múltiple (CAM): 600 pesos mensuales. El apoyo busca contribuir a los gastos escolares de niñas, niños y adolescentes inscritos en planteles públicos de la capital.