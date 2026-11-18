ony Pictures anunció el regreso de Tom Holland como Spider-Man con una edición especial que incluirá nuevas escenas, una aparición de Rosario Dawson y otras sorpresas para los fanáticos de Marvel

Spider-Man regresa a los cines de México, pero esta vez con escenas que los fanáticos no pudieron ver durante su estreno original. Sony Pictures anunció una edición extendida de Spider-Man: Un nuevo día, que incluirá material inédito y nuevas sorpresas de la historia protagonizada por Tom Holland como Peter Parker.

La nueva versión, titulada Spider-Man: Un (Nuevo) Nuevo Día, llegará a las salas mexicanas el jueves 3 de diciembre de 2026, mientras que en Estados Unidos se estrenará el viernes 4 de diciembre. El relanzamiento ocurre después del éxito que tuvo la película durante el verano y ofrecerá una experiencia diferente para quienes quieran descubrir qué momentos quedaron fuera del montaje original.

¿Dónde ver Spider-Man: Un nuevo día en su versión extendida?

Los seguidores del superhéroe podrán disfrutar esta edición exclusivamente en cines. Cinemex ya anunció que proyectará la película a partir del 3 de diciembre, aunque todavía falta conocer los complejos y horarios disponibles. Por su parte, quienes prefieran Cinépolis deberán revisar su cartelera para confirmar si contará con funciones de esta versión especial.

En cuanto a los boletos, Sony Pictures México todavía no ha anunciado una fecha oficial de preventa. En Estados Unidos, la venta anticipada comenzará el 19 de noviembre, por lo que los espectadores mexicanos deberán mantenerse pendientes de las páginas y aplicaciones de las cadenas cinematográficas para conocer cuándo podrán comprar sus entradas.

Es importante revisar el nombre de la función antes de pagar, ya que la edición extendida tendrá contenido diferente al de la película estrenada en julio de 2026. Los horarios, precios y número de proyecciones dependerán de cada cine, por lo que no necesariamente estará disponible en todas las sucursales.

La nueva versión de Spider-Man incluirá aproximadamente 10 minutos de contenido adicional./ AP

Nuevas escenas de Spider-Man: ¿qué incluirá la versión extendida?

Uno de los mayores atractivos del reestreno es la incorporación de aproximadamente 10 minutos de material adicional, entre escenas eliminadas y secuencias ampliadas. Sony Pictures todavía no ha revelado todos los detalles, pero confirmó que habrá contenido que no formó parte de la primera exhibición de la cinta.

Entre las novedades que se esperan está la participación de Rosario Dawson como Claire Temple, también conocida como Night Nurse, personaje que apareció en distintas series de Marvel. La actriz había revelado en agosto que grabó una escena para la película, aunque finalmente fue retirada del montaje original por decisiones relacionadas con la duración y el ritmo de la historia.

El regreso de Spider-Man también ocurre a pocos días del estreno de Avengers: Doomsday, previsto para el 17 de diciembre de 2026, lo que ha provocado especulaciones entre los seguidores sobre posibles conexiones.